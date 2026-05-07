Macinka v Berlíně uctí památku popravených Čechů, setká se se svým protějškem

  13:10aktualizováno  13:10
Český ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek v Berlíně setká se svým německým protějškem Johannem Wadephulem. Ocenil, že německá strana pro setkání nabídla datum 8. května. „Je to důležité gesto, které přesahuje běžnou diplomacii,“ uvedl Macinka.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr také v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plötzensee, který je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků.

Macinka a Wadephul se v pátek setkají poprvé při dvoustranném jednání. V Německu byl český ministr zahraničí po nástupu do funkce už jednou: v únoru se zúčastnil Mnichovské bezpečnostní konference.

Šéfové obou diplomacií mimo jiné podepíší společné memorandum o pokračování činnosti Česko-německého fondu budoucnosti do roku 2037. Příští rok uplyne 30 let od podpisu Česko-německé deklarace, na jejímž základě fond vznikl. Postupně se stal klíčovým aktérem česko-německého sbližování. Finančně podporuje společné projekty v oblasti kultury, umění, vzdělávání či ochraně životního prostředí a kulturního dědictví.

Kromě Wadephula se český ministr zahraničí v Berlíně setká také s předsedou zahraničního výboru Spolkového sněmu a bývalým kandidátem na kancléře Arminem Laschetem.

Macinka ocenil, že Německo nabídlo jako datum návštěvy 8. května, kdy si Evropa připomene 81. výročí konce druhé světové války. „Je to důležité gesto, které přesahuje běžnou diplomacii,“ uvedl. Společně s předsedou Česko-německého diskuzního fóra Jörgem Nürnbergerem ministr uctí v pátek památku více než 670 Čechoslováků, kteří zahynuli za druhé světové války v nacistické věznici v berlínské části Plötzensee.

Berlín už letos navštívil i premiér Andrej Babiš, který se setkal s kancléřem Friedrichem Merzem, a také řada ministrů jeho vlády, včetně ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, vnitra Lubomíra Metnara či dopravy Ivana Bednárika.

