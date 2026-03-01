Na resortu zahraničí jedná krizový štáb. Řeší repatriační lety z Blízkého východu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Počty lidí, kteří se nahlašují do systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí DROZD podle ministra Macinky rostou. Jsou jich tam tisíce, zejména ve Spojených arabských emirátech.
Podle Macinky jsou k dispozici dva airbusy a osm letadel CASA. Do systému DROZD se od sobotního večera do nedělního dopoledne přihlásila další tisícovka lidí v Spojených arabských emirátech, zapsaných je tam asi 3 500 Čechů.
V Ománu je dalších 900 českých občanů, stovky jsou pak v Jordánsku a Izraeli, asi stovka v Saúdské Arábii, desítky v Libanonu, Bahrajnu a Kuvajtu. Jeden člověk přibyl v Íránu, dohromady jsou tam tak registrovaní čtyři Češi. V Iráku jsou tři lidé a dva v Sýrii, upřesnil ministr.
Podle něj je premiér Andrej Babiš (ANO) v kontaktu s leteckými společnostmi, 260 či 270 lidí z Izraele by se tak mohlo přepravit do Egypta a odtud odletět do České republiky. Macinka ujistil, že Čechům bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Slovenské ministerstvo vnitra v neděli odpoledne oznámilo, že uskuteční v úterý svůj repatriační let z jordánského Ammánu.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery.
Trump ho před tím varoval. Podle něj by USA udeřily silou, kterou Írán ještě nezažil. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího, napsala agentura Reuters. Čeští politici z koalice a opozice se shodují v tom, že údery byly správné a že Česko za spojenci stojí.