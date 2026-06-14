Macinka přeje Trumpovi k jubileu. Žehná Americe, zmiňuje Xanax i vlastence

„Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente Donalde Trumpe. Přeji vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších vítězství před vámi,“ stojí v narozeninovém přání, které adresoval ministr Macinka americkému prezidentovi.
„Vaše odvaha vyzvat stávající řád, bránit národní suverenitu a dávat na prvním místě zájmy svých občanů, inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně,“ píše dále český ministr.
Macinka také Trumpovi popřál, aby jeho političtí odpůrci nikdy neměli nedostatek Xanaxu (lék k léčbě silných úzkostí a panických poruch, při delším užívání hrozí vysoké riziko závislosti – pozn. red.).
„Protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho pravděpodobně budou potřebovat na mnoho dalších narozenin,“ doplnil v blahopřání, které zakončil slovy „Bůh žehnej vám a Bůh žehnej americkému lidu“.