Macinka přeje Trumpovi k jubileu. Žehná Americe, zmiňuje Xanax i vlastence

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  11:24aktualizováno  11:24
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Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka popřál americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho 80. narozeninám, které slaví právě v neděli. Šéfovi Bílého domu popřál pevné zdraví, vedle toho zmínil také vlastence či lék Xanax.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
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„Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente Donalde Trumpe. Přeji vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších vítězství před vámi,“ stojí v narozeninovém přání, které adresoval ministr Macinka americkému prezidentovi.

„Vaše odvaha vyzvat stávající řád, bránit národní suverenitu a dávat na prvním místě zájmy svých občanů, inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně,“ píše dále český ministr.

Macinka také Trumpovi popřál, aby jeho političtí odpůrci nikdy neměli nedostatek Xanaxu (lék k léčbě silných úzkostí a panických poruch, při delším užívání hrozí vysoké riziko závislosti – pozn. red.).

„Protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho pravděpodobně budou potřebovat na mnoho dalších narozenin,“ doplnil v blahopřání, které zakončil slovy „Bůh žehnej vám a Bůh žehnej americkému lidu“.

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