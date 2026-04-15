Porušení práv? Macinka vydal „zakázaný“ rozhovor s Pavlem, armáda se distancuje

„Skrytý link podcastu, kterým do té doby disponoval pouze úzký okruh zainteresovaných osob Oddělení komunikace s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu, jsme na vyžádání předali ministerstvu obrany pro jeho potřeby dne 13. dubna. Dále na toto téma neprobíhala žádná další interakce,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR Vladimír Holas.
Zdůraznil, že armáda je ze své podstaty apolitický subjekt. „Její velení si nepřeje, aby byla s dalším vývojem situace jakkoli spojována,“ dodal Holas.
Redakce iDNES.cz v souvislosti se zveřejněným rozhovorem oslovila také ministra Macinku. Dosud na dotazy nereagoval.
„Záznam pořizoval a autorsky vlastnil generální štáb. Nevím, zda došlo k porušení jejich práv a jak se s nimi ministr vyrovnal,“ řekl redakci mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář.
Obrana cenzuruje vrchního velitele, tvrdí Hrad
Rozhovor vznikl v rámci armádního podcastu Kamufláž. Video mělo podle avíza, které zveřejnilo ministerstvo obrany koncem března, vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo.
Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. Argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.
V reakci pak například poslanci TOP 09 žádali rezignaci ministra obrany.
Nepřípustné vydírání
Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované svému poradci Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání.
V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí se nedávno ohradilo také proti kritickým výrokům prezidenta Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.