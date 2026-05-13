Filipi i Forejt. Macinka ukázal svůj poradní tým, jedno jméno v něm nečekaně chybí

Podle šéfa Motoristů Macinky má nový sbor přinést „zajímavou diskusi“. Expertní tým ponese název odbor politický. „Nikdo nemůže zpochybnit erudici těchto lidí,“ dodal ministr.
Podle Macinky bude ale za zahraničněpolitická rozhodnutí odpovídat stále on. „Pokud ministr dělá nějaká rozhodnutí, tak jsou to rozhodnutí ministra,“ sdělil. Postoje členů svého týmu však ministr zná. „Vrchním ideologem jsem samozřejmě já,“ řekl šéf diplomacie.
Šéfem poradního týmu bude jeho dlouholetý kolega Filip Šebesta – ekonom, který studoval zahraniční politiku. Nyní působí jako zástupce ředitele ministrova kabinetu. Šebesta také 12 let pracoval v Institutu Václava Klause, kde působil i Macinka. „Vím, co od něj mám čekat,“ sdělil ministr.
Dalším z ministrových poradců bude ekonom a expert na zahraniční politiku Jiří Weigl, někdejší vedoucí prezidentské kanceláře. Nyní pracuje jako výkonný ředitel Institutu Václava Klause.
Klíčovou prioritou resortu je podle ministra také energetika. Tu bude Macinka konzultovat v týmu především s bývalým předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavlem Janečkem. Součástí týmu bude i ekonom a publicista Pavel Šik, který je podle Macinky „bytostný intelektuál“.
Součástí týmu bude i diplomatka Eva Fillipi a někdejší hradní protokolář Jindřich Forejt, který podle Macinky výrazně formoval působení prezidentské kanceláře.
Napravíme vztahy s USA, slibuje Macinka
Tým by měl podle ministra fungovat především operativně. „Minimálně třeba jednou měsíčně nějaký společný oběd s poradci,“ řekl. Schůzky budou pravidelné.
Macinka se chce soustředit na utužování vztahů se státy Blízkého východu a také napravit vztahy se Spojenými státy, které má za naprosto zásadní.
V týmu oproti spekulacím chybí bývalý europoslanec Jan Zahradil. Macinka oznámil, že s podporovatelem Motoristů Zahradilem má jiné plány. Blíže je neupřesnil, ale uvedl, že by neměl působit na ministerstvu zahraničí. „Já mám opravdu s panem Zahradilem úplně jiné plány, které se netýkají toho ministerstva. Musíte si na to počkat,“ řekl.
Někteří lidé v týmu budou podle Macinky na ministerstvu jako externisté, někteří budou působit přímo v Černínském paláci.
„Na ministerstvu působí opravdu velké množství expertů a chybí mi tam tak ten pohled politický, který tito experti logicky nemohou dát,“ řekl místopředseda vlády. Je tedy podle jeho slov přínosné a vhodné, aby zahraničněpolitický rozměr „okořenili“ politické postoje. „Myslím, že to bude skvělá kombinace ministerské expertizy a poltického rozměru,“ sdělil.
Ministr informoval také o změně na pozici šéfa odboru komunikace ministerstva. Novou šéfkou odboru se stane novinářka Iveta Křížová.