„Já mu to vysvětlím,“ řekl Macinka po sporu s Okamurou. Rozkol v koalici nečeká

Macinka v pátek chyběl na koaliční radě, protože se po summitu NATO v turecké Ankaře přesunul do Říma na jednání skupiny Přátel Západního Balkánu. Spor s předsedou SPD Tomiem Okamurou kvůli českému zapojení do iniciativy PURL ale podle něj není zásadní. „Já mu to vysvětlím. Počítám s tím, že se s ním o tom ještě bavit budu,“ řekl ministr a následně odmítl spekulace o tom, že by spor v koalici pokračoval. „Bohužel pro naši skvělou opozici to žádný rozkol není.“
Ještě před odletem na summit NATO v turecké Ankaře Macinka oznámil, že se Česko zapojí do iniciativy PURL, která umožňuje evropským spojencům a Kanadě financovat nákup amerických zbraní a munice pro Ukrajinu. Tento krok ale překvapil koaliční SPD. Její předseda Tomio Okamura uvedl, že s příspěvkem zásadně nesouhlasí. Okamura také požadoval svolání koaliční rady, která se v pátek nakonec sešla v užším kruhu.
V rozhovoru se Macinka vrátil také ke svému dlouhodobému sporu s prezidentem Pavlem, který se summitu NATO zúčastnil na základě předběžného opatření Ústavního soudu. Podle Macinky však nejde pouze o spor kvůli jedné zahraniční cestě.
„Prezident se v rámci své volební kampaně pokusil znásilnit Ústavu a náš politický systém,“ prohlásil Macinka. Podle něj se hlava státu prostřednictvím Ústavního soudu snaží posílit pravomoci prezidenta na úkor vlády a Parlamentu.
Podle Macinky prezident usiluje o změnu parlamentní demokracie směrem k poloprezidentskému systému. „To není jen útok na vládu. To je útok na podstatu demokratického zřízení České republiky, které jsme tady měli od pádu komunismu,“ míní šéf české diplomacie.
Macinka ale průběh summitu v turecké metropoli zhodnotil kladně. „Já to hodnotím pozitivně, přínosně za sebe,“ řekl. Hlavní část na summitu podle něj odpracoval premiér Babiš (ANO).
Ministr Macinka po skončení summitu NATO v turecké Ankaře zamířil do Říma, kde se zúčastnil jednání skupiny Přátel Západního Balkánu. Uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské unie o státy jihovýchodní Evropy. Macinka přislíbil českou podporu jejich přístupovému procesu. V italském hlavním městě vicepremiér také upozornil, že Evropská unie musí být na případné rozšíření dostatečně připravena.