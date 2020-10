Ministr Zaorálek nepodpoří zákaz kultury, pokud nedostane více peněz na její záchranu

PRAHA Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nepodpoří na jednání vlády vyhlášení dalšího omezení kulturních akcí, pokud nedostane více peněz na její záchranu. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová. Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes oznámil, že vzhledem k rostoucímu počtu nakažených nemocí covid-19 v pátek vyhlásí další opatření, jež by měla šíření nemoci zabránit.

Měla by se týkat opět volnočasových aktivit, nedotknou se ekonomiky a mají platit od pondělí 12. října dva týdny.

„Pokud vláda na návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly rozhodne o dalším omezení kulturního života v ČR, nepodpořím tento návrh na jednání vlády, pokud nedostanu další peníze do dotačních programů na záchranu kultury, ať se jedná o subjekty podnikající v kultuře, neziskové nebo veřejné organizace či jednotlivce,“ uvedl ve středu Zaorálek. Vláda se má sejít v pátek ráno.

Kvůli příštím opatřením se po jednání s Prymulou rozhodli ve středu zrušit svou dlouho chystanou akci pořadatelé festivalu světla Signal. Měla začít už 15. října, na čtyřdenní akci se v Praze schází velké množství lidí. Byť pořadatelé plánovali tisíce lidí usměrňovat tak, aby jich nebylo na jednom místě velké množství najednou, plánovaná opatření podle nich akci neumožní uskutečnit.

V současné době mohou hrát divadla a lidé je mohou s nasazenými rouškami navštěvovat. V jednom sále může být maximálně 500 lidí, stejně jako v kinosále. Nesmí se ale hrát opera a další představení s převahou zpěvu, zpívat se nesmí ani ve školách či v kroužcích nebo jiných spolcích. Pořadatelé výstav už téměř zrušili vernisáže, na výstavy ale lze po menších skupinách chodit.

Na podporu kultury vláda nejprve schválila miliardový podpůrný balíček, později ministerstva kultury a průmyslu spustila program COVID-kultura, který směřuje k podnikatelům v kultuře a má k dispozici 900 milionů korun. Program má kompenzovat výdaje, které vznikly v souvislosti s neuskutečněnými akcemi. Ne všechny subjekty působící v kultuře, které kvůli vládním opatřením tratily, ale na peníze z něj nedosáhnou. Na to, že na peníze nebudou mít nárok, nejprve upozornili filmoví distributoři, později také Asociace hudebního průmyslu zastupující největší tuzemské společnosti působící v hudebním průmyslu.

Příjem žádostí do programu COVID-kultura měl skončit 18. září, ministerstvo průmyslu ale k tomuto datu evidovalo žádosti jen za zhruba 86 milionů korun, prodloužilo ho tedy do 30. září. MPO a MK chystají druhou výzvu, kterou by se měl rozšířit okruh žadatelů.

Kromě nově vzniklé Asociace hudebního průmyslu vznikla také iniciativa Art Gate na podporu technického a produkčního personálu v kultuře, takových firem či lidí je v ČR víc než 100 000 a podle jejich zástupců na ně stát s případnou podporou zcela zapomněl.