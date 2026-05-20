Do Prahy vezou muže s podezřením na ebolu. Ministr řekl, proč USA oslovily Česko

  10:44aktualizováno  11:33
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve středu vystoupil na brífinku k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do Česka. Pacienta podle ministerstva zdravotnictví transportují speciálním letadlem v uzavřeném biologickém boxu a následně hospitalizují ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. O jeho přijetí rozhodl ministr po konzultaci s vládou.

Šéf resortu zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci sdělil, že české ministerstvo kontaktovalo americké velvyslanectví v Praze, a to se žádostí o přijetí amerického lékaře s podezřením na nakažení.

Část lidí s podezřením na nakažení má být podle ministra hospitalizováno v německém Berlíně. „Byly oslovené pouze dvě země – Česká republika a Německo,“ sdělil ministr a doplnil, že důvodem má být renomé České republiky v řešeních vysoce infekčních nakaženích.

Ministr zároveň připomněl, že se nejedná o první případ podezření na infekci ebolou v České republice. Jak pražské letiště, tak zdravotnická záchranná služba mají být podle Vojtěcha na takové situace připravené.

„Ten člověk bude přivezen speciálním letem z Ugandy do Prahy. Přílet očekáváme na Letiště Václava Havla, kde si ho převezen zdravotnická záchranná služba, která ho převeze na Bulovku,“ sdělil před novináři Vojtěch a doplnil, že všechny náklady za péči o pacienta uhradí americká strana.

Riziko šíření nemoci podle ministra nehrozí. Pacient bude podle něj pod přísným dohledem a bude izolován. „V tuto chvíli také není jasné, zda ten člověk nakažený je. Podle americké strany je ale asymptomatický,“ sdělil Vojtěch.

„Já jsem o tom rozhodl na základě konzultace s kolegy z vlády,“ řekl a doplnil, že se jedná o princip solidarity. Společně s šéfem resortu zdravotnictví na tiskové konferenci vystoupila také primářka kliniky infekčních nemocí FN Bulovka Hana Roháčová, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek i zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum.

Náměstek Zdravotnické záchranné služby Zdeněk Křivánek následně doplnil, že se záchranná služba shodou okolností nedávno na podobný scénář ve spolupráci s Bulovkou připravovala. „Na místě budou speciální týmy, které jsou vybavené a vycvičené na práci s vysoce nakaženými. (…) Máme zpracovány všechny možné scénáře,“ dodal Křivánek.

Vysoce nakažlivé onemocnění

Podle dosavadních informací muž v současnosti nevykazuje příznaky onemocnění. Do České republiky míří z Ugandy a nemocnice Bulovka jeho přijetí očekává ve večerních hodinách. Transport má proběhnout podle mezinárodních bezpečnostních a hygienických protokolů určených pro vysoce nakažlivá onemocnění.

Hygienická služba i vedení nemocnice zároveň zdůrazňují, že případ nepředstavuje riziko pro veřejnost. Hlavní hygienička Barbora Macková sdělila, že situace je díky přijatým opatřením pod kontrolou. Ebola se podle resortu zdravotnictví nepřenáší vzduchem, ale pouze přímým kontaktem s tělními tekutinami nakaženého člověka.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na brífinku k převozu amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou do Česka. (20. května 2026)
