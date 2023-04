Chybí lék na cukrovku druhého typu, nebude se předepisovat na obezitu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová seznamují se situací kolem léků veřejnost na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat živě na iDNES.cz.

Začátkem února Válek uvedl, že se situace s léčivy postupně stabilizuje. „Ano výpadky tady jsou, jsou stále problémy s některými kategoriemi,“ pokračoval dříve ministr a dodal, že stát se snaží dělat vše pro to, aby léky byly naskladněny. K tomu by měla přispět také novela léčiv, která by měla vzniknout v reakci na danou situaci.

Okolností, které mohou za výpadek léků, je podle Válka několik. Patří mezi ně pozastavení výroby v Číně, které vzniklo v souvislosti s nemocí Covid-19. Dále také špatné plánování a strategie výrobců léčiv v roce 2021, válka na Ukrajině, kde válka pozastavila výrobu, a mutace chřipky, které nastoupily po skončení pandemie koronaviru.

Začátkem letošního roku byl největší problém především s volně prodejnými sirupy a čípky na snížení horečky pro nejmenší děti od tří měsíců, ale i antibiotiky pro dospělé na předpis či kapkami do očí.

Proto velké množství lidí zvolilo nákup v sousedním Polsku, kde jsou léky často levnější než u nás. V tamních lékárnách je navíc možné uplatnit i vytištěný recept od lékaře.