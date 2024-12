Válek bilancuje: Česko dokončí reformu zdravotní péče, budu bojovat proti poplatkům

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se svými náměstky představil výsledky resortu za uplynulý rok. „Rok 2024 byl náročný a stalo se toho hodně. Za důležité považuji novelizaci zákonů, díky nimž se dokončí reforma zdravotní péče,“ řekl v úvodu ministr zdravotnictví.

Za významné body nové legislativy označil podporu prevence a možnost čerpání zdravotní péče v zahraničí či úhradu moderních metod ve stomatologii. Dále podle Válka ministerstvo postoupilo také v elektronizaci zdravotnictví, které se rozšíří o takzvanou EZKartu, v níž budou mít všichni pacienti veškeré údaje.

Kromě EZKarty upozornil Válek také na aplikaci eRecept, která může sloužit lidem s vyhledáváním dostupnosti léků. „Aplikace ukáže přesně, kde lék s horší dostupností je. Tuto aplikaci budeme postupně spojovat s EZKartou, aby se vše spojilo do jedné aplikace,“ dodal ministr.

Jako cíl do dalších měsíců ve funkci si Válek vytyčil ochranu pacientů před placením poplatků, které lékaři vyžadují v některých případech v rozporu se zákonem. „Chceme přesně definovat legislativně, co jsou poplatky v rozporu se zákonem. Chceme definovat, za co se platit může, ale není možné, aby pacienti platili za něco, co je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Změna stravování ve školách a nemocnicích

Plány na následující rok představil také náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník, který zmínil zejména spolupráci ministerstva zdravotnictví s ministerstvem práce a sociálních věcí. Uvedl například, že bude umožněno poskytování zdravotní péče v nepobytových službách. Dojde také k rozšíření kompetencí pracovníků v sociálních službách.

Resort podle něj pracuje také na rozvoji mobilní paliativní péče. „Chceme, aby byla lépe dostupná a měla také odpovídající kvalitu v každé části republiky,“ řekl Pláteník.

Bilanční tiskové konference se zúčastnila také hlavní hygienička ČR Barbora Macková, která zhodnotila očkování v Česku. Například v případě černého kašle vyočkovali zdravotníci v letošním roce již 232 tisíc dávek vakcíny oproti pouhým 24 tisícům v roce předchozím.

Macková mimo jiné upozornila na institucionální stravování. „Došlo k zásadní změně. Po dvaceti letech se podařilo aktualizovat podklady tak, aby školní stravování odpovídalo aktuálním výživovým hodnotám, abychom dětem připravili vyváženou stravu,“ řekla Macková s tím, že dojde i k proměně nemocničního stravování.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek pak na konferenci zdůraznil význam projektu Buď Fit 24 (BF24), který je zaměřen na boj proti dětské obezitě. Jeho cílem je pomoci dětem ve věku 6 až 11 let, které mají nadváhu, dosáhnout zdravějšího životního stylu. V rámci projektu obdrží děti zdarma fitness náramek a přístup do mobilní aplikace, což umožní jim a lékařům sledovat energetický výdej a příjem. Projekt také zahrnuje edukaci na webovém portálu o výživě a pohybu, čímž se snaží podpořit celou rodinu ve změně životního stylu.

Regulovaný trh s kanabinoidy

V březnu letošního roku vláda rozhodla o zákazu prodeje produktů obsahující látku HHC. Odborníci by rádi v příštím roce viděli prosazení regulovaného trhu se syntetickými kanabinoidy. V lednu příštího roku se sice ještě HHC na pulty obchodů nevrátí, nicméně uživatelům a držitelům již nebude hrozit riziko vězení jako doposud.

Kritici vlády a někteří odborníci se obávají, že HHC a další syntetické kanabinoidy HHC-O a THCP zůstanou zakázané už nadobro. A to i přes to, že je jejich omezený prodej uznán v zákoně.

Od ledna se také dostane na seznam psychomodulačních látek kratom. Ten se tak stane prvním výrobkem z řady lehkých drog, z nichž bude plynout státu zisk v podobě výběru daní a koncesí.

Zdravotnictví na podzim ovlivnil například protest ambulantních specialistů, se kterými na konci října podepsal Válek dohodu o navýšení úhrad. Obě strany označily dohodu za kompromis. Úhradovou vyhlášku na příští rok kritizoval také segment zdravotnických laboratoří nebo domácí péče. Všem zejména vadí, že jim úhrady nerostou tak rychle jako v předchozích letech.

Ještě v lednu muselo zdravotnictví řešit protesty mladých lékařů. Někteří z nich odmítali sloužit i po dohodě s ministrem. Kromě nedostatku lékařů si pracovníci v nemocnicích stěžovali také na výši přesčasů, které často přesahují zákonné limity.