Zálohování PET lahví prosazoval v minulé vládě tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Zákon ale parlament nestihl projednat pro odpor k němu i v části tehdejší vládní koalice. Hladík zálohování PET lahví navrhl znovu v tomto volebním období i jako opoziční poslanec.
„Česká republika patří v tento moment mezi excelentní země, řekl bych skoro na světě, jsme schopni v rámci recyklace získávat přes 82 procent plastů PET. My nejsme v situaci jako jiné státy, jako naši někteří sousedi, kde recyklace byla na nějakých třiceti procentech. V těchto zemích to zálohování mělo smysl,“ řekl v pátek ministr Červený.
Představa, že bychom se zálohováním PET lahví vyšvihli k devadesáti procentům, je podle něj mylná.
„Pokud bychom to opravdu někdy v budoucnu zavedli, tak jenom za jediné podmínky. Část finančních prostředků musí odejít zpátky na ekodvory,“ prohlásil šéf resortu životního prostředí za Motoristy sobě.
Systém zálohování PET lahví a plechovek chce vláda Andreje Babiše podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos a bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů.
Červený jednal s eurokomisařkou ze Švédska o evropském nařízení o obalech
Ministr Červený se v pátek v Praze sešel se švédskou eurokomisařkou pro životní prostředí, vodní odolnost a konkurenceschopné oběhové hospodářství Jessikou Roswallovou. Ministerstvo životního prostředí totiž usiluje o změnu zavádění evropského nařízení o obalech (PPWR).
„Nyní by z našeho pohledu, ale i pohledu průmyslu, hrozilo, že by nestačila pro implementaci pouze jedna vlna, ale musely by být tři, kdy ta jedna vlna stojí 18 miliard euro pro celou Evropu. Kdyby byla ta nejhorší varianta těch 54 miliard euro, tak bychom se bavili o dopadu čtyři až šest tisíc korun na jednu domácnost,“ prohlásil Červený.
Příští týden bude podle ministra v Bruselu o problému jednat jeho náměstek Vladislav Smrž. Ministra životního prostředí uspokojil příslib eurokomisařky Roswallové. „Pokud oni zjistí, že skutečně výklad by byl takhle negativní, tak jsou ochotni ho okamžitě s námi začít řešit a napravit tak, aby to bylo ku prospěchu věci,“ tvrdí Červený.