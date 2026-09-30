Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminaci Šumavy

Podle ministerstva mohl být spáchán také trestný čin maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.
Ministr podal trestní oznámení na neznámého pachatele k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Cílem je podle něj prověřit, za jakých okolností bylo území kontaminováno.
„Pokud existuje podezření, že v minulosti někdo zanedbal své povinnosti a v důsledku toho vznikla závažná ekologická zátěž a škoda ve výši stovek milionů korun, musí se tím zabývat orgány činné v trestním řízení,“ uvedl ministr.
Červený na začátku září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru je asi tisíc tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V polovině září armáda v oblasti zahájila ženijní a chemický průzkum.
Armáda by podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zajistit izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.
Ministr původně uváděl, že sanace bude stát asi 192 milionů Kč a potrvá do června 2028. Ve středu ministerstvo uvedlo, že náklady na sanaci budou přes 150 milionů korun.
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8. září 2026