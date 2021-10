Ministrem zdravotnictví by se mohl stát Válek z TOP 09. Kvůli covidu by svolal všechny odborníky včetně Prymuly

Během období pandemie byl hlavní opoziční mluvčí ke covidu. Teď by mohl Vlastimil Válek z TOP 09 zamířit na ministerstvo zdravotnictví. Vyslat ho chce jeho strana. Jak moc se o něm mluví? „Hodně,“ uvedl zdroj webu Lidovky.cz ze strany.

Ostatně na případnou nabídku stát se šéfem ministerstva zdravotnictví by kývl i sám Válek. „Sám jsem zájem nikdy aktivně neměl a na tuto otázku jsem dřív odpovídal, že ne, ale situace se vyvíjí, volby nějak dopadly, takže pokud se předsedové pěti vyjednávajících stran dohodnou, že je to nejlepší řešení, pak do toho půjdu,“ uvedl pro Lidovky.cz Válek.



A ostatní s tím nemají zásadní problém, o čemž vypovídá i to, že i v dalších potenciálních vládních stranách se o něm mluví jako o možném kandidátovi do čela zdravotnického resortu. Ostatně Válek je lékař, konkrétně radiodiagnostik. „Na ministerstvu pracuji již přes dvacet let, vedu pracovní skupinu pro ozáření, dlouho jsem byl také v poradním sboru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a de facto jsem vymýšlel a spouštěl legislativu radiační ochrany v Česku,“ uvádí Válek s tím, že strukturu ministerstva dobře zná kvůli své letité neplacené funkci.

Další strany z potenciální koalice dávají od ministerstva ruce pryč i proto, že Česko rozhodně nemá covid v zádech. Naopak, mluví se o čtvrté vlně. Otázkou zůstává, zda se opět zavře Česko, nebo zda nová vláda nechá otevřeno a jak zvládne přimět lidi, aby se šli naočkovat. Pokud by to bylo na Válkovi, pak říká, že v případě, že nedojde k výraznému zmutování viru, není zastánce zavírání.

Na horkém covidovém ministerstvu se v minulém volebním období vystřídali ministři hned pětkrát, přičemž dohromady odsloužili čtyři. Válek by si ostatně minimálně jednoho z nich povolal ke společnému stolu. V případě, že se stane ministrem, by totiž Válek svolal všechny odborníky, aby se usnesli na tom, co a jak dál. Mezi nimi i epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Komunikovat by chtěl také s Meses, Mezioborovou skupinou pro epidemické situace pod taktovkou epidemiologa Petra Smejkala z IKEM.

Kromě nich by ale pozval i další odborníky, kteří dosud neměli na vládní úrovni možnost do epidemie promlouvat. Válek v této souvislosti jmenoval například infektologa Michala Holuba z Ústřední vojenské nemocnice.