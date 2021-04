Ministři a Svrčinová apelovali na dodržování opatření o Velikonocích

Praha Ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (oba za ANO) a pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová ve čtvrtek na tiskové konferenci apelovali na obyvatele, aby o Velikonocích dodržovali protiepidemická opatření, která brání šíření nemoci covid-19.

Ve středu ve Sněmovně ministr řekl, že pokud se lidé „utrhnou ze řetězu“ může se epidemická situace zase rychle zhoršit a školy se otevřou tak na týden. I další politici už v předchozích dnech riziko zhoršení epidemie srovnávali s Vánocemi, po nichž se situace v ČR zhoršila.

Blatný ve čtvrtek požádal, aby lidé nezapomínali dodržovat všechna opatření. „Nejde o to, jestli někam jdeme nebo nejdeme. Jde o to, abychom tam šli s respirátorem, pakliže je potřeba respirátor, s rouškou, pakliže je potřeba roušky,“ řekl ministr.

Na dodržování apeloval zejména, pokud se lidé budou potkávat se seniory. Ministr bude velikonoční svátky trávit doma s rodinou, sdělila na dotaz mluvčí úřadu Barbora Peterová. Bydlí v Jinačovicích na Brněnsku.

„Dodržování opatření se jasně odrazí na tom, zda děti půjdou v půlce dubna do škol a zda budeme moci v brzké době alespoň trochu dále postupně uvolňovat i ta ostatní opatření,“ dodal ministr.

Plánované otevírání škol podle ministra školství neznamená žádný signál k uvolňování dalších oblastí. „Není to signál, že vše je zvládnuto a může začít rozvolňování,“ řekl Plaga. Blatný k tomu dodal, že otevření škol opravdu není signál k hromadnému rozvolňování. „Je to velká snaha nás všech vyhovět společenskému konsenzu, že děti jsou to nejcennější, co máme, a že jim chceme umožnit návrat do škol,“ uvedl. Také Plaga vyzval všechny obyvatele, aby opatření dodržovali.

Podle Blatného je možné, že se v některých více postižených okresech školy neotevřou. „Proč by zrovna váš okres kvůli těm několika lidem, kteří opatření nedodržují, se musel dostat do situace, která třeba neumožní, aby se právě ve vašem okrese mohly děti do škol vrátit zavčas?“ dodal.

Pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla, že doufá, že si lidé Velikonoce i ve zpřísněných podmínkách užijí. „Vím, že většina obyvatel nařízená opatření dodržuje, ale přeci jenom občas se najdou osoby, které mají jiný náhled na to, jak jsou potřebná,“ řekla. Zdůraznila ale, že venku i uvnitř mají lidé nosit respirátory nebo roušky, jak je požadováno. Je třeba také dodržovat rozestupy, dezinfikovat a mýt si ruce.

Protiepidemická opatření se loni v prosinci začala uvolňovat začátkem prosince. Otevřely se obchody a restaurace, umožnilo se ubytování v hotelích. V prvním prosincovém týdnu bylo aktuálně nemocných s covidem-19 asi 35 000 lidí, denní počty nakažených se pohybovaly mezi tisícem a pěti tisíci. Počet nakažených prudce rostl až do 6. ledna, kdy bylo současně nemocných přes 118 000.

Ministr Blatný už dříve uvedl, že pokud by věděl, že se už od začátku prosince šíří v Česku nakažlivější britská mutace koronaviru, k uvolňování opatření před Vánocemi by nejspíš nepřistoupil.