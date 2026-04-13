Ministři, Turek a zástupci obcí projednají změnu kvůli větrným elektrárnám

  14:44
Vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová ze stejného hnutí a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, poslanec Motoristů sobě Filip Turek projednají se zástupci samospráv úpravu nově navrženého stavebního zákona a vymezení akceleračních oblastí. Jednání se uskuteční odpoledne po jednání vlády.

Vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů několikrát avizovala, že se chystá přehodnotit některé plány v rozvoji větrné energetiky.

Upravit chce systém takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie, což jsou administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů.

Ministerstvo životního prostředí nedávno oznámilo, že chce výstavbu větrných a solárních parků na těchto územích oddálit na až jeden kilometr od obcí.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0
Volební sněm hnutí ANO na pražském Chodově – Karel Havlíček, Zuzana Mrázová, Robert Králíček a Alena Schillerová (24. ledna 2026)
Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje o zastropování marží i snížení spotřební daně u nafty a benzinu. (2. dubna 2026)
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje o zastropování marží i snížení spotřební daně u nafty a benzinu. (2. dubna 2026)
