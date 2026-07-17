Schillerová pro iDNES.cz doplnila, že opatření splnilo svůj účel. „Pomohlo lidem i firmám ušetřit při tankování stovky korun, a proto se od pondělí ceny opět určují podle trhu,“ uvedla ministryně s tím, že v týdnu jednala i se zástupci petrolejářského průmyslu.
„Pokud by někdo situace zneužíval nebo se znovu objevily mimořádné okolnosti, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ dodala.
Vláda konec cenové regulace odůvodnila zklidněním na světových trzích. „Cenovou regulaci lze provádět jen tehdy, když trvá mimořádná tržní situace. Ta podle našeho názoru nyní pominula,“ řekla už v týdnu ministryně.
Nehorázné ceny paliv, kritizoval dříve Babiš
Dalšími důvody pro ukončení regulace cen bylo podle jejích slov i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Zároveň ke konci regulatorních opatření přistupují i okolní země, což podle Schillerové potvrzuje, že situace na trzích se stabilizuje.
Ministryně už v pondělí na tiskové konferenci důrazně varovala provozovatele čerpacích stanic, aby nezneužili konec cenové regulace k neúměrnému zdražení pohonných hmot.
Premiér Andrej Babiš (ANO) již před několika měsíci vyzval hlavní distributory pohonných hmot, aby snížili „nehorázné“ ceny paliv. „Je to neakceptovatelné,“ řekl v minulosti.
Tehdy taktéž zdůraznil, aby společnosti nezneužívaly situaci na Blízkém východě. Jenže i v současné době, kdy končí zastropování cen, zůstává situace v oblasti napjatá.
Americký prezident Donald Trump před několika dny uvažoval zavést dvacetiprocentní poplatek pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Přeprava ropy z Perského zálivu by kvůli tomu výrazně zdražila a rejdařům by se náklady mohly více než zdvojnásobit.
Trump od myšlenky nakonec ustoupil. Místo toho podle něj státy Perského zálivu uzavřou se Spojenými státy „obrovské“ obchodní a investiční dohody.
Spojené státy a Írán se přitom nadále přou také o to, kdo bude lodní dopravu v Hormuzském průlivu kontrolovat. Americká armáda vede plavidla po trasách blíže k Ománu, zatímco Teherán trvá na tom, že provoz v oblasti musí řídit on.
To vše podle odborníků dál zvyšuje nejistotu v oblasti a může některé rejdaře od plaveb přes Hormuzský průliv odradit. Provozovatelé lodí se ale nyní obávají především toho, aby se konflikt mezi Spojenými státy a Íránem dál nevyhrotil.