„Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a zdravotnictví, to je velká priorita premiéra,“ řekla Schillerová.
„Já jsem třeba z Brna, tak mně záleží na porodnici v Brně. A nejde o to, v Praze jsou projekty, je jich spousta, takže o tom jsme se bavili,“ popsala první vyjednávání s premiérem o rozpočtu, která trvala vždy několik hodin. Babiš podle ní připomínal, že jsou nemocnice, kde chybí špičkové přístroje.
„Dnes vidíte, že velkým problémem, fenoménem, je onkologie, onkologická prevence. Musíme mít dobrou diagnostiku, dobré přístroje,“ uvedla ministryně financí, na co dá při předložení rozpočtu důraz.
„Samozřejmě neuspokojíme všechny požadavky,“ řekla Schillerová před jednáním s jednotlivými ministry, která budou v úterý, den po prvním jednání vlády po dvoutýdenních letních prázdninách kabinetu ANO, SPD a Motoristů sobě.
Ekonomiku bychom úplně položili, trvá Schillerová na přehlasování Pavlova veta
Schillerová také trvá na přehlasování veta prezidenta Petra Pavla k zákonu, jímž chce vláda rozvolnit rozpočtová pravidla.
„Nebyli bychom schopni dát z roku na rok 150 miliard korun schodku, to prostě nejde. My bychom tu ekonomiku úplně položili, to prostě nechceme v žádném případě,“ popisuje Schillerová, co by se podle ní stalo, kdyby uspělo prezidentovo veto.
Pro letošní rok je schválen schodek státního rozpočtu 310 miliard korun. Kdyby neprošla změna rozpočtových pravidel, musela by vláda z roku na rok snížit schodek pod 150 miliard korun.
„To se prostě nestane přehlasováním prezidentského veta. A mrzí mě, že nás pan prezident do této situace dostal, když byl schopen podepsat v roce 2025 rozpočet Fialovy vlády, který byl naprosto vylhaný,“ řekla Schillerová.
Mimořádná schůze Sněmovny začíná 25. srpna a návrh rozpočtu, který musí odpovídat rozpočtovým pravidlům, má ministryně zveřejnit na konci srpna. Již dříve naznačila, že schodek může být příští rok vyšší než letošní, aby ho pak vláda mohla postupně snižovat.
„Dnem a nocí tam budeme a rozhodně se nám to podaří,“ neumí si Schillerová představit, že by se opozici podařilo třeba obstrukcemi zabránit, aby do konce srpna nestihla vládní koalice přehlasovat Pavlovo veto.