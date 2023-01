Vaši podporovatelé jsou jako otroci, řekla Černochová poslancům ANO

Ministryně obrany Jana Černochová odmítla výzvu ANO k omluvě za přirovnání k otrokům. „Ani vy, ani já nemůžeme být otrokyně, protože všechny v této Sněmovně pobíráme plat. A to, že vy jste si moje slova vztáhly na sebe, to není můj problém. To je problém váš,“ řekla. „Vaši podporovatelé jsou jako otroci pro vaše hnutí ochotni udělat úplně všechno,“ dodala.