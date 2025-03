Firma z Vimperka by mohla zásobovat i armády EU, plánuje Černochová

Vimperská firma Rohde & Schwarz dodává české armádě technologie pro elektronický boj, různé měřicí a radiokomunikační přístroje. Černochová se tam seznámila i s výrobou a technologiemi, na něž se závod ve Vimperku zaměřuje.

„Když jezdím po různých zemích světa, tak se snažím propagovat český průmysl. Válka na Ukrajině a vlastně i jasná slova Donalda Trumpa a jeho administrativy ukazují, že Evropa by měla více příležitostí hledat u sebe na kontinentu. Tak tady vidíme obrovskou příležitost právě pro spolupráci s firmami jako je Rohde & Schwarz,“ uvedla Černochová.

Vedení firmy s ní projednalo také incident, kdy se některé technologie objevily v závěru loňského roku v Rusku. „Bylo to mimo naši kontrolu. Neobcházíme sankce, naopak, velice přísně dodržujeme a dbáme na to, abychom byli v souladu se zákonem a s pravidly, které Evropská unie a Česká republika má,“ řekl jednatel Rohde & Schwarz Praha Pavel Šalanda.

Firma se ihned spojila s ministerstvy zahraničních věcí, průmyslu a s Národním bezpečnostním úřadem, aby se to už neopakovalo. Závod ve Vimperku vyrábí také technologie pro civilní sektor. Například na 120 druhů různých měřicích přístrojů a zařízení.

Jsou určené pro běžné použití v hodnotě 1 000 eur (přibližně 25 tisíc korun) i pro profesionální za 500 tisíc eur (přibližně 12,5 milionu korun). Velká evropská letiště využívají jejich celotělové skenery. Jeden je i v Česku na letišti v Ostravě.

„Během milisekund dokáže každého člověka oskenovat a zjistit, zda se v jeho kapsách nebo na jeho těle nachází něco, co by tam být nemělo. I paní ministryně si to vyzkoušela,“ řekl Šalanda.

Skenery odhalí jakýkoli předmět, třeba plastový, může to být například rtěnka. Kromě letišť je můžou používat i logistická centra. Mobilní verze těchto přístrojů najdou uplatnění u velkých kulturních nebo sportovních událostí.

Společnost Rohde & Schwarz závod Vimperk s.r. o. je součástí nadnárodního koncernu se sídlem v Německu. Ve Vimperku působí od roku 2001, v současnosti zaměstnává 940 lidí a produkuje více než třetinu všech prodaných finálních výrobků z koncernového portfolia.