  11:13
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se v pátek ráno na sociální síti X vyjádřil k zadržení Tomáše Jiřikovského, který právě za Blažkovy vlády daroval resortu bitcoiny za zhruba miliardu korun. „Nebude-li odsouzen, předmět daru zůstane v majetku státu jakbysmet,“ napsal mimo jiné Blažek. Jeho slova však nenechala bez odezvy současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na tiskové konferenci k případu tzv....

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na tiskové konferenci k případu tzv. bitcoinové kauzy (8. srpna 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
Tomáš Jiřikovský (2018)
Dům v Břeclavi, ve kterém žil Tomáš Jiřikovský, aktér bitcoinové kauzy....
Dům v Břeclavi, ve kterém žil Tomáš Jiřikovský, aktér bitcoinové kauzy....
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve čtvrtek večer zadrželi jednoho z hlavních aktérů v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. Právě kvůli dané kauze skončil na pozici ministra spravedlnosti Pavel Blažek.

V pátek ráno však na sociální síti X zveřejnil příspěvek, kde se k darovaným bitcoinům opět vrací.

„Bude-li dárce odsouzen za trestnou činnost spáchanou v souvislosti s předmětem daru, potvrdí se současně, že darovací smlouva byla po téměř 10 letech od spáchání trestné činnosti jediným účinným způsobem, jak se dobrat k výsledku trestního řízení i k tomu, aby byl zabaven případný výnos z ní,“ napsal exministr s tím, že pokud odsouzen nebude, předmět daru zůstane v majetku státu „jakbysmet“.

Jeho příspěvek nenechala bez povšimnutí současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix.

„Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou teď ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník!“ reagovala ministryně.

„Je to pro mě překvapení“

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu informovalo, že policie zasahovala v bitcoinové kauze, zajistila osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami NCOZ nově vyšetřuje zvlášť, uvedlo dále zastupitelství. Podle Deníku N byl poté Jiřikovský, který se před kriminalisty ukrýval na střeše, obviněn.

K situaci se v pátek pro server Novinky.cz vyjádřil i obhájce Jiřikovského. „Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne (v pátek pozn. red.) ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení,“ popsal obhájce Titz.

Současně doplnil, že Jiřikovský se nikdy neskrýval a pobýval v tuzemsku. Před nedávnem se vrátil z Asie, kde byl na dovolené. „A oni mu vtrhnou v noci do domu takovýmto způsobem. Měl tam přitom i své dvě děti. Připadá mi to jako demonstrace síly,“ dodal Titz.

