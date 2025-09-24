Sypu si hlavu popelem, slyšela Decroix od politika, který ji vulgárně urážel na sítích

Autor:
  23:10aktualizováno  23:10
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix se osobně setkala s mužem, který ji pod falešným uživatelským jménem vulgárně urážel pod jejími příspěvky na sociální síti Facebook. Z anonyma se později vyklubal komunální politik a někdejší člen ODS Jaromír Vacek. Muž se nakonec za své chování političce osobně omluvil v její kanceláři na ministerstvu.
Eva Decroix, ODS (11. září 2025)

Eva Decroix, ODS (11. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS v debatě pro studenty Zavolíme
Eva Decroix, ODS (11. září 2025)
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro...
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix ve Sněmovně (9. září 2025)
6 fotografií

Bývalý člen ODS a komunální politik útočil na ministryni spravedlnosti Evu Decroix prostřednictvím vulgárních zpráv na Facebooku. Mezi nejhrubšími výroky, které Vacek ministryni posílal, byly otázky typu „kdy ukážeš k*zy a k* du?“.

Své chování se snažil ospravedlnit slovy: „Co ona vyvádí? Fotí se na Instagram, jako by byla šestnáctka, to přece není normální.“

evadecroix

Ukaž ko*y s ku*du
Je mi z tebe na zvracení, št*tko
Jsi odporná, nejen fyzicky

Malý výběr toho, co mi pan Vacek posílá již notnou dobu přes sítě. Server Neovlivni odhalil jeho identitu za anonymním účtem. Tak jsem mu zavolala a pozvala ho, ať mi to přijde říct do očí. Ozval se zpět a potvrdil.

Jak vypadá internetový oplzlý anonym? Bude stejný sprosťák i osobně? Co mu to přináší psát sprosťárny političce ? Čeho tím chtěl dosáhnout?

19. září 2025 v 22:23, příspěvek archivován: 24. září 2025 v 22:49
oblíbit odpovědět uložit

Osobní pozvání na ministerstvo

Pravou totožnost autora nenávistných komentářů se nakonec podařilo odhalit. Ministryně spravedlnosti na to konto kontaktovala hrubiána přes telefon a vyzvala ho k osobnímu setkání v její kanceláři.

Celý hovor zaznamenala na video, které následně i zveřejnila. A politik Jaromír Vacek skutečně dorazil, aby s političkou celou situaci urovnal.

evadecroix

Pan Vacek se omluvil, dneska se stydí. Prosím, nenechme se náladou na sítích strhnout. Chovejme se k sobě slušně a s respektem! ✌

24. září 2025 v 14:59, příspěvek archivován: 24. září 2025 v 22:30
oblíbit odpovědět uložit

„Co vy mi píšete, musí číst moje děti,“ konfrontovala Decroix Vacka ve své kanceláři. „Sypu si hlavu popelem a omlouvám se vám,“ řekl Vacek a podepsal i písemnou omluvu, ve které se omlouvá političce i jejím dcerám. Své chování označil za „exces“.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.