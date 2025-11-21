„Ti, co mě dobře znají, tak vědí, že mám v sobě valašskou urputnost a pokud se pro něco rozhodnu, tak si za tím jdu. Na 150 procent. Drze, arogantně a samozvaně se vyhlašuji Ambasadorem výzkumu rakoviny slinivky,“ uvedl expremiér na síti X.
V prohlášení také napsal, že rakovina slinivky je stále zahalena do pološera. Lidé podle něj o nemoci nemluví a pacienti nemají v rámci pacientských organizací na rozdíl od jiných chorob svou kolonku.
Dodal, že pacienti nechtějí soucit, ale detabuizaci a řešení. „Chceme změnit pohled na tento typ rakoviny a chceme od státu, od pojišťoven, od lékařů, od vědců otevřenou, veřejnou debatu co s tím. My nechceme být v pološeru, nechceme soucit, nechceme jen čekat,“ napsal.
Topolánek také popsal, jak složité je pro pacienty vůbec dostat správnou diagnózu. „Monitorování je složité. CT není všude, plošný screening tohoto typu je nefinancovatelný, příznaky jsou neprůkazné,“ uvedl. Právě pozdní záchyt nemoci je důvodem její vysoké smrtelnosti.
Expremiér doplnil, že si je vědom svého postavení a toho, že jakožto bývalý premiér měl štěstí a status, který mu může v léčbě pomoct.
„Možná budu v těch 15 procentech. A co ti, co to štěstí nemají, nemají konexe a status? Ta mlčící většina? Mají být odsouzení? Čekat, zda budou v těch 15 procentech přeživších? Kdybych byl odněkud z venkova, malého města, neměl praktického lékaře, neměl svou ženu, která mě k němu nakonec vyhnala, tak jsem zemřel už před třemi lety zhruba tak čtvrtý den na sepsi.“
Zdravotnictví potřebuje změny
Podle Topolánka je pro zlepšení postavení pacientů třeba změnit paradigma zdravotnictví. Zdůrazňuje také, že zdravotnictví není zadarmo, jak si někteří mylně myslí.
„Je pouze bezplatné. Má-li být (péče) pro všechny a bezplatná, nebude kvalitní. Má-li tedy být kvalitní a pro všechny, nemůže být bezplatná,“ míní.
K tomu je podle něj potřeba, aby se systém zaměřil na solidaritu zdravých s nemocnými. „Jediným dodatečným zdrojem tak musí být komerční připojištění a zpoplatnění bagatelní léčby a služeb,“ napsal.
Pokud chce Adam Vojtěch, který bude s největší pravděpodobností novým ministrem zdravotnictví, situaci řešit pomocí bonusů za prevenci, je to podle Topolánka možné jen sníženou sazbou za zdravotní pojištění. Zároveň je podle něj potřeba dostat screeningy na úroveň praktických lékařů a motivovat i je.
Topolánek zároveň oznámil, že zakládá nadační fond na výzkum screeningu rakoviny slinivky. „Do čela fondu se postaví naše největší onkologické kapacity a autority. Oslovím všechny lidi, co mají filantropii ve svých firmách postavenou mimo jiné na podpoře léčby rakoviny. A věřte, všechny je znám,“ slíbil expremiér za ODS z let 2006 až 2009.
Topolánek svou diagnózu veřejně oznámil v polovině letošního října. „Když jsem psal emotivní nekrolog ke smrti Dany Drábové (jaderné fyzičky), tak mi tam lidi psali, ať zdechnu, brzy půjdu za ní a podobně, a netušili, jak jsou blízko pravdě,“ popsal bývalý premiér v podcastu Zlámaný Topol. Dodal, že jeho problémy jsou vážné a že začíná s chemoterapií.