Kalousek stáhl kandidaturu do správní rady VZP, kam ho nominovali Motoristé

Kalousek měl podle návrhu ministerstva zdravotnictví v radě jako místopředseda skončit, ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale před týdnem nevyloučil, že v ní bude dál působit jako nominant Sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se tehdy k nominaci Kalouska vyjádřil vyhýbavě. „Ještě jsme o tom neměli čas mluvit, o tom se bude mluvit na klubu,“ uvedl.
Do rady bývalého ministra financí a předsedu KDU-ČSL i TOP 09 navrhovali Motoristé. „Požádal jsem o stažení své kandidatury do správní rady VZP,“ napsal Kalousek. Své rozhodnutí zatím nijak nevysvětlil.
Složení orgánů pojišťoven se obměňuje po volbách pravidelně. Správní radu největší zdravotní pojišťovny, která hospodaří ročně s více než 341 miliardami korun, tvoří vedle deseti členů jmenovaných vládou dalších 20 volených Poslaneckou sněmovnou. Ta by se volbou měla zabývat do konce ledna, kdy současné radě končí mandát.
Motoristé se v pondělí dostali do otevřeného sporu s prezidentem Petrem Pavlem poté, co Hrad zveřejnil SMS zprávy, které jejich předseda Petr Macinka poslal Pavlovi prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře.
Snaží se v nich Pavla přesvědčit, aby jmenoval čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlava státu považuje zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie už oznámila, že obdržela podnět k prošetření obsahu zpráv. Macinka své výroky za vydírání nepovažuje.