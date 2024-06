Jdu s pokorou, řekl Pelta u odvolacího soudu. Do síně si vzal žvýkačku

Na otázku iDNES.cz, zda bude žádat zprošťující rozsudek, Pelta uvedl, že to je práce pro advokáty. „Přicházím s pokorou,“ dodal a u toho žvýkal žvýkačku. Jinak kauzu nechtěl komentovat. On i Kratochvílová již dříve vinu odmítli.

Odvolací senát se případem zabývá již podruhé. Prvoinstanční soud již v roce 2021 uložil Peltovi šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest. Toto rozhodnutí však zrušil pražský vrchní soud. Městský soud loni kauzu znovu projednal a rozhodl stejně jako dříve. I proti druhému verdiktu se ale obžalovaní a státní zástupce odvolali.

Obžalobě čelili vedle Pelty a Kratochvílové také Fotbalová asociace ČR (FAČR), Česká unie sportu (ČUS), její předseda Miroslav Jansta, sekretář unie Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Všechny tyto obviněné prvoinstanční soud osvobodil.

Pelta a jeho milenka Kratochvílová podle prvoinstančního rozsudku společně v roce 2017 ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů, a pokusili se tak způsobit státu škodu nejméně 175 milionů korun. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se milenci scházeli.

Dvojice se podle rozsudku dopustila pokusu o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž Pelta Kratochvílovou navedl. Za tyto trestné činy hrozí pět až 12 let vězení. Ve stadiu pokusu zůstaly trestné činy z toho důvodu, že ministerstvo po zatčení Kratochvílové vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Obžaloba tvrdila i to, že Kratochvílová ovlivnila na ministerstvu v roce 2017 výši sportovních dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Na lavici obžalovaných kvůli tomu usedl i Jansta, sekretář ČUS Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Podle soudu ale tyto skutky nebyly trestnými činy.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (SOCDEM). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody ve výši přes 1,1 miliardy korun.