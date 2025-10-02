Fotbalový boss Pelta žádá o odklad nástupu do vězení, leží v nemocnici

  16:17aktualizováno  16:17
Někdejší šéf Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta žádá soud o odklad výkonu trestu kvůli zdravotním důvodům, napsal web Seznam Zprávy, který citoval Peltova advokáta Bronislava Šeráka, podle nějž je bývalý šéf českého fotbalu opět v nemocnici. Pelta má nastoupit za mříže do pondělí 6. října, odpykávat si bude 5,5 roku odnětí svobody za zmanipulování sportovních dotací.
Odvolací soud potvrdil trest pro bývalého předsedu českého fotbalového svazu Miroslava Peltu za manipulaci s dotacemi. Pelta stráví ve vězení pět a půl roku. Bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová dostala šestiletý trest odnětí svobody. (28. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Dnešního dne odsouzený Pelta podal další návrh na odklad výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů, o kterém prozatím nebylo soudem rozhodnuto,“ sdělila serveru mluvčí pražského městského soudu Barbora Walker. Pelta podle serveru rovněž požádal Nejvyšší soud, aby mu výkon trestu odložil, dokud nerozhodne o jeho dovolání v trestní kauze.

Pelta má nejpozději v pondělí nastoupit do věznice v Liberci, může si ale k nástupu zvolit i jakékoliv jiné vězeňské zařízení. Šerák uvedl, že jeho klient aktuálně leží v pražské Ústřední vojenské nemocnici. „O jeho zdravotním stavu nejsem zplnomocněn hovořit,“ sdělil serveru. Nemocnice se k hospitalizaci konkrétního pacienta odmítla vyjádřit.

Odsouzený Pelta byl hospitalizovaný už před třemi týdny, a to v Jablonci nad Nisou. Šerák tehdy médiím řekl, že klient se nesnaží oddálit nástup do výkonu trestu a že nebude žádat o posunutí termínu, pokud nenastanou nějaké nepředvídané komplikace. Podle Seznam Zpráv nicméně Pelta žádal o odklad nástupu do vězení už tehdy, soud mu ale nevyhověl.

Fotbalový Jablonec počátkem září avizoval, že novým majitelem klubu se po Peltovi stane podnikatel Jakub Střeštík. Majoritní balík akcií měl od Pelty získat ještě předtím, než Pelta nastoupí do vězení.

Pelta a jeho tehdejší milenka, náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová podle pravomocného verdiktu ovlivnili v roce 2017 přidělení dotací 18 konkrétním žadatelům programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů. Pelta údajně Kratochvílové předložil seznam žádostí, které preferoval. Oba vinu popírají.

Soudy vyšly z policejních odposlechů z bytu, kde se milenci scházeli, dále z výpovědí svědků i z listinných důkazů. Dvojici uznaly vinnou z pokusu o tři trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta Kratochvílovou podle verdiktu k těmto skutkům navedl.

