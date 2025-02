Zemřel redaktor Miroslav Sedláček, léta byl tváří zpravodajství ze západu Čech

Miroslav Sedláček se poprvé objevil v médiích v roce 1988, kdy nastoupil jako redaktor do týdeníku Tachovská jiskra. Až do poslední chvíle pracoval v redakci ZAK TV. | foto: ZAK TV

„Dnes nás bohužel opustil nejen kolega, ale i kamarád a přítel, který nikdy neváhal pomoci ostatním. V poslední době možná i na úkor svého zdraví. Míro, děkujeme ti za vše. Byl jsi profesionál s dobrým srdcem. Upřímnou soustrast rodině a všem blízkým,“ prohlásila v sobotu s lítostí šéfredaktorka ZAK TV Lenka Prokšová.

Miroslav Sedláček začal svoji novinářskou kariéru v listopadu 1988, kdy nastoupil jako redaktor do týdeníku Tachovská jiskra. Později se stal jedním z prvních přispěvatelů Chebského deníku, kam denně cestoval z redakce v Mariánských Lázních.

V roce 1992 stál u zrodu Tachovského deníku, v jehož redakci působil až do roku 2004. V následujícím roce nastoupil do ZAK TV, krajské redakce TV Prima. Mezi lety 2012 až 2013 pracoval jako redaktor TV Prima pro západní Čechy.

Následně se vrátil do ZAK TV, kde zpracovával denní zpravodajství pro Karlovarský kraj. V roce 2016 nastoupil do televize Plzeňská 1 (později Plzeň TV, pozn. aut.). Po sjednocení vlastnické struktury v roce 2018 opět působil v ZAK TV, kde až do poslední chvíle pracoval v pozici redaktora.

„Kdo se mihnul od devadesátých let kolem televizního zpravodajství ze západu Čech, nepřehlédl ho. Původně psal do Tachovského deníku, pak se ale chopil mikrofonu a desítky let s ním objížděl region,“ zavzpomínal na sociální síti jeden z jeho kolegů Jaroslav Spěváček.

O odchodu Miroslava Sedláčka se dozvěděli také plzeňští policisté, se kterými redaktor dlouhá léta úzce spolupracoval. „Moc nás jeho odchod mrzí,“ napsala z krajského policejního ředitelství Pavla Burešová.