Jedněmi dveřmi ho vykázali, jinými se vrací. Ševčík míří opět do vedení fakulty

Informoval o tom server iROZHLAS.cz. O Ševčíkově odvolání rozhodl rektor loni v prosinci, vytýkal mu nevhodné vystupování na veřejnosti.

Fakultu od té doby vedla právě Zubíková, která byla statutární zástupkyní Ševčíka, v květnu ji do funkce děkanky zvolil v druhé volbě akademický senát fakulty, v první volbě nikoho nezvolil.

„Mohu potvrdit, že jsem členům akademického senátu spolu s dalšími navrhla na proděkana také doc. Ševčíka, konkrétně jako proděkana pro ekonomiku Národohospodářské fakulty VŠE. Výslovně podotýkám, že není navržen do funkce statutárního zástupce,“ řekla serveru děkanka.

Zubíková chce v pátek jména představit fakultnímu akademickému senátu. Výběr proděkanů je podle zákona o vysokých školách čistě na děkanovi, jména sice musí předložit akademickému senátu fakulty, ten se ale k návrhům pouze vyjadřuje.

Ševčík proti rozhodnutí o svém odvolání podal žalobu. Podle něj šlo o politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení premiéra Petra Fialy (ODS). Akademický senát fakulty letos vyčkával s vyhlášením volby nového děkana, dokud soud nerozhodne o návrhu na odložení účinnosti odvolání. Městský soud v Praze žalobě odkladný účinek v únoru nepřiznal, o žalobě bude teprve rozhodovat.

Nové obsazení vedení by podle rektora Petra Dvořáka mělo přinést zklidnění situace. Již při jmenování nové děkanky ale serveru řekl, že se rozchází jejich pohled na příčiny problémů národohospodářské fakulty.

Dvořák minulý týden na zasedání Akademického senátu VŠE podle informací serveru iROZHLAS.cz upozornil, že při první volbě jednomu z kandidátů na děkana dali na konci dubna akademičtí senátoři podmínku, že ho zvolí pouze v případě, že Ševčík se stane jeho proděkanem a rozdělí si pravomoce.

Předseda fakultního senátu Ján Pavlík takovou podmínku nevyvrátil. Opírá se především o to, že on i jeho kolegové jsou přesvědčeni, že rektor odvolal Ševčíka „proti vůli řádně a demokraticky zvolených zástupců naší akademické obce“ za dřívější „kritická vystoupení“, napsal server.

Vedení by podle Dvořáka nyní mělo situaci personálně uklidnit a posílit. „To pak bude znamenat pokračování fakulty,“ řekl Dvořák po zasedání senátu. V opačném případě otevřeně připustil zrušení celé fakulty.

„Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ dodal.