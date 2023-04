Od Ševčíka se distancují první sponzoři. Česká spořitelna podpořila rektora

„Dodnes jsem od vás jako dlouholetý klient nedostal odpověď jak se postavíte jako Generální partner VŠE k odvolání Miroslava Ševčíka z funkce. Pokud se i nadále budete tvářit, že vás tento problém nezajímá ukončíme já i moji obchodní partneři spolupráci,“ postěžoval si jeden z uživatelů Twitteru.

Česká spořitelna v odpověď uvedla, že Ševčíka nepodporuje. „Plně souzníme s kroky, které v otázce dalšího setrvání děkana Ševčíka podniká rektor VŠE Petr Dvořák,“ uvedli její zástupci.

Doplnili, že jestliže bude děkan Ševčík odvolán po jednání celouniverzitního akademického senátu, jehož konání vedení VŠE avizovalo, budou v podpoře studijních programů a studentů VŠE pokračovat. Zástupci však už nedoplnili, jaké kroky podniknou, pokud se tak nestane.

Česká spořitelna @Ceskasporitelna @Mirdas666 1/2 Dobrý den, spořitelna dlouhodobě podporuje studijní programy a studenty VŠE, nepodporujeme pana děkana Ševčíka. Plně souzníme s kroky, které v otázce dalšího setrvání děkana Ševčíka podniká rektor VŠE Petr Dvořák. oblíbit odpovědět

Ševčík stanul minulý týden ve středu před fakultním akademickým senátem. Ten znovu projednával jeho odvolání kvůli nevhodnému chování na veřejnosti, včetně účasti na březnové protivládní demonstraci. Pro odvolání se však vyslovili pouze dva senátoři, a Ševčík tak ve funkci zůstane. Odvolání požaduje rektor VŠE Petr Dvořák i někteří studenti.

Rektor Petr Dvořák po jednání avizoval, že nyní bude postupovat tak, jak dříve vyhlásil – tedy že Ševčíkovo odvolání navrhne celouniverzitnímu Akademickému senátu VŠE. Pokud odvolání odsouhlasí, Ševčíka odvolá.

Dvořák doplnil, že odvolat Ševčíka činí s podporou ostatních fakult, školy i lidí mimo ni. „Toho rozhodnutí činím podle nejlepšího vědomí a svědomí a považuji ho za správné,“ řekl.

Ševčík opakuje, že odstoupit nehodlá. „Stejně jako jsem neviděl důvod k odstoupení, ke kterému jsem byl vyzýván, tak nevidím důvod pro to, abyste mě odvolali v souvislosti s tím, jak to prezentoval pan rektor,“ hájil se na zasedání fakultního senátu s tím, že první návrh na odvolání přišel po demonstraci na Václavském náměstí. Trvá také na tom, že se ničeho, co uvedla média, nedopustil.