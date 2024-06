Ševčík se vrací do vedení VŠE. Vyhozený děkan se stane proděkanem

„Zdůrazňuji, že nejen na VŠE je běžnou praxí, že bývalí děkani pokračují jako proděkani,“ uvedla Zubíková v pátek před devíti členy akademického senátu. Většina senátorů Ševčíka podle očekávání podpořila, zastávali se jej už v minulosti.

Proti byli dva studenští senátoři. „Podle mého názoru je jmenování docenata Ševčíka do této funkce v rozporu se zájmy fakulty,“ vysvětlil svůj nesouhlas zástupce studentů Václav Sosna. „Média v očích veřejnosti z nás udělala fakultu proruských dezolátů, která se zasekla v čase, přitom má pořád co nabídnout,“ řekl dále Sosna.

V akademickém senátu mají studenti tři zástupce, jeden z nich se zdržel, přestože i on má k Ševčíkovi coby proděkanovi výhrady. „Na místě je však v dobré víře rozhodnutí paní děkanky respektovat, učinila-li jej po zvážení všech pozitiv a negativ,“ poznamenal student Jan Leher.

Zasedání se účastnil i rektor Dvořák. Pokusil se na děkanku ještě apelovat, aby Ševčíka do vedení fakulty nejmenovala. „Je to problematické pro školu a pokud si toto neuvědomujete, tak si uvědomte, že stále jste součástí této školy,“ sdělil Dvořák.

Podle děkanky Zubíkové naopak jméno fakulty poškozuje rektor Dvořák, když připouští, že kvůli Ševčíkovi by mohl fakultu zrušit. „Momentálně vnímání fakulty narušují výroky pana rektora Dvořáka, který stupňuje své požadavky a dokonce vyhrožuje zrušením fakulty. Žádám tímto pana rektora, aby vážil svá slova a nevnášel nejistotu zejména mezi naše studenty,“ doplnila děkanka pro redakci iDnes.cz. Ševčíka si prý váží kvůli pedagogickým zkušenostem a detailní znalosti ekonomických souvislostí fungování fakulty a celé univerzity.

Rektor Dvořák se rozhodl Ševčíka odvolat poté, co se Ševčík loni v březnu na protivládní demonstraci objevil mezi lidmi, kteří se pokusili vniknout do budovy Národního muzea a strhnout z něj vlajku. Ševčík se bránil, že šel náhodou kolem a v davu pomáhal zraněnému člověku.

Kontroverzní vystupování bývalého děkana ale vadí Dvořákovi dlouhodobě. Ševčík třeba v minulosti byl jedním z řečníků na demonstraci pořádané Ladislavem Vrabelem, kterého soud odsoudil za šíření dezinformací. Ševčík byl také ekonomickým expertem hnutí Trikolora a během pandemie patřil ke kritikům proticovidových opatření.

Sám Ševčík se k výtkám, které vůči němu na jednání senátu zazněly, ohradil. Tvrdil, že Dvořák je proti němu osobně zaujatý. Napětí mezi oběma muži bylo během zhruba hodinu trvajícího jednání zřetelné. „Já jsem tady od 80. let a vím, že se za tu dobu takto nechoval ani jeden rektor,“ řekl Ševčík. Později během jednání Dvořák se Ševčíkem i zavtipkovali, že by se měli vyzvat na souboj nebo si dát závod v běhu.

Ševčík reagoval i na tvrzení, že se ze školy stává fakulta proruských dezolátů. Označil jej za hloupé a připomněl, že za komunismu veřejně okupaci odsoudil.

Dvořák podle iROZHLASU otevřeně připustil zrušení celé fakulty v případě, že by se situace na fakultě nezlepšila. „Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ dodal.