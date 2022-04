Policie podezřívá exministra Tomana z přijetí úplatku. Zajímá se o dřívější IT kontrakty na resortu zemědělství

Mezi jinými policisté prohledávali bydliště a vyslýchali bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana, státního tajemníka tohoto resortu Jana Sixtu a exředitele odboru informačních a komunikačních technologií ministerstva Olega Blaška. Obvinění však zatím nepadlo.

Dle informací serveru Lidovky.cz se policie domnívá, že do případu může být zapleteno minimálně dalších sedm lidí a čtveřice softwarových společností (redakce jejich identity zná, ale nebude je zveřejňovat – pozn. red.). Je však třeba zdůraznit, že do dnešního dne policie nezahájila stíhání žádné konkrétní osoby ani nebyl nikdo vzat do vazby.

Z policejních dokumentů, které Lidovky.cz prostudovaly, vyplývá, že policisté vyšetřují vybrané zakázky ministerstva zemědělství za zhruba dvě stovky milionů korun z posledních dvou let. A milionové měly být i provize za uzavření kontraktů. Pozornost vyšetřovatelů se soustředila na zakázku na zajištění IT licencí a technické podpory. Tu získal v roce 2020 přední dodavatel na českém trhu za desítky milionů korun. Policie však vyšetřuje, zda její součástí byl i úplatek.

Jan Sixta.

„Tím se vygenerovala částka šest milionů korun na úplatek pro Ing. Miroslava Tomana,“ uvedli policisté v klíčové pasáži jednoho z dokumentů. Prostředky mu měl dle detektivů předat v hotovosti přímo v budově ministerstva zemědělství jeden z ministrových spolupracovníků, který je předtím získal právě od subdodavatele zakázky. Lidovky.cz žádaly o vyjádření všechny hlavní protagonisty, ale až na Blaška nikdo na dotazy nereagoval.