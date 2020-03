Místo noční Prahy izolace či překvapivý ‚suvenýr‘ z Udine. Odkud se vzali tři nakažení v Česku?

Praha Sotva si ještě mohla dát v domovských Spojených státech pivo. Nyní je jedenadvacetiletá Američanka spolu se svou stejně starou kamarádkou z Ekvádoru hospitalizována v Praze kvůli pozitivním testům na koronavirus. Server Lidovky.cz vám přináší příběhy prvních třech nakažených na českém území.

Nenakazily se však pravděpodobně v Čechách, onemocnění si přivezly z Milána, kde studují na univerzitě. Sever Itálie je v současnosti hlavním evropským epicentrem šíření koronaviru. Cesta studentek do české metropole ale vedla i přes dvě další.



Evropský výlet

Ze severoitalského města obě mladé ženy vyrazily letadlem v pondělí 24. února směrem do Rakouska. Tam pobyly dva dny až do středy. S kolika lidmi mohly v rakouské metropoli přijít do kontaktu, zatím není jasné, ale tamní hygienici už pátrají.

Výlet studentek po krásách střední Evropy ve středu 26. února pokračoval, když nastoupily ve Vídni do autobusu a vydaly se do Budapešti, kde strávily další dva dny. Maďarské hlavní město opustily dívky z obou amerických kontinentů v pátek 28. února. Mířily do Brna.

V největším městě Moravy se nezdržely dlouho, ostatně Američance už tou dobou nebylo moc dobře. Z úschovny si dívky vyzvedly klíče od bytu pronajatého přes Airbnb, s majitelem se nepotkaly. Noc strávily tam, v ústraní, třebaže Brno stihla opanovat fáma, že si vyrazily do tanečního klubu. Detektivní pátrání hygieniků po stopách nakažených studentek to vyvrátilo.

Lidé v rouškách před ikonickým milánským dómem.

Ráno pokračovaly mladé ženy autobusem Student Agency do Prahy. „Pražská hygiena zjistila, že s dvěma dívkami přicestovala ještě třetí, která žádné symptomy neudávala,“ uvedl mluvčí pražských hygieniků Zdeněk Boublík. Zmíněná slečna má zatím negativní výsledky a dlí v izolaci. Stejně jako ostatních osmnáct cestujících z autobusu, dva pražští taxikáři a číšník z restaurace, kde obědvaly.

V bytě pronajatém rovněž přes Airbnb už kamarádky ani nepřespaly, Američance bylo čím dál hůř, a tak si zavolaly taxikáře, který je odvezl do motolské nemocnice. Odtamtud už je čekal jen jeden přesun, tentokrát v infekční sanitce, na izolaci na Bulovce.