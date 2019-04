Místo paušálu platby za pacienta. Změna úhrad za péči v nemocnicích má začít od příštího roku

ČR Za operaci slepého střeva dostane motolská nemocnice 35 tisíc korun, zatímco krajská nemocnice na Vysočině má za stejný výkon o deset tisíc méně. To je nerovnost, kterou skupina senátorů loni v prosinci napadla ústavní stížností.

Příčina této nerovnosti, která trvá v Česku už desítky let, ale může být složitější. Neexistuje dnes totiž cena jen za slepé střevo. Jde o soubor diagnóz, do kterého kromě slepého střeva patří i diagnóza ileus neboli neprůchodnost střev, což je extrémně drahý zákrok, který můžou dělat jenom některé velké nemocnice. A právě to zohledňuje rozdílná základní sazba mezi oběma nemocnicemi.



Faktem nicméně je, že současný systém úhrad lůžkové péče v nemocnicích vyvolává napětí i mezi řediteli nemocnic. Proto se do českého zdravotnictví začne už v příštím roce zavádět nový klasifikační systém zvaný CZ-DRG, který umožní rozdíl mezi operacemi slepého střeva a neprůchodnosti střev lépe popsat a objektivně ocenit. Má jít o robustní změnu, která bude nabíhat několik let.

„Mou představou ale je, že nějaká velmi malá oblast akutní lůžkové péče bude hrazená dle CZ-DRG co nejdříve. Vytipování této oblasti je především na zdravotních pojišťovnách a poskytovatelích a mohou k tomu využít právě probíhající dohodovací řízení pro rok 2020,“ sdělil LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Snaha zavést nějaký klasifikační systém pro akutní lůžkovou péči do českého zdravotnictví se datuje od 90. let. Už nyní systém zvaný IR-DRG, přejatý ze zahraničí, v nemocnicích funguje. Jenže je dost nepřesný. Například péče nazvaná „novorozenec nad 2,5 kg se základním výkonem“, u níž je průměrná úhrada okolo 130 tisíc korun, míchá dohromady novorozence s operovaným okem, jindy s operovanou kýlou nebo třeba s operovaným srdcem, vysvětlil LN ministr.

Proto se na Ústavu zdravotnických informací a statistiky připravil nový, ryze český klasifikační systém, který se od příštího roku má začít postupně v nemocnicích zavádět. Projekt má sjednotit základní sazby mezi nemocnicemi tak, aby se platilo za skutečně poskytnutou péči a peníze šly za pacientem. V úhradách by se pak měla projevit také kvalita výstupů nemocnic.