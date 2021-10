Místo škrtů posty navíc. Pětikoalice zvýší počet místopředsedů sněmovny, dva posty má získat ANO

Nová sněmovna by podle Spolu a Pirátů se STAN měla mít šest místopředsedů, o jednoho víc než doposud. Ona šestá židle má být určená pro pirátskou poslankyni Olgu Richterovou. Starostové nominovali do vedení dolní komory Věru Kovářovou, dva posty místopředsedů má získat ANO, o zbylých dvou jménech se jedná.

Na hnutí SPD, které má ve sněmovně dvě desítky poslanců, se dle vyjádření šéfa ODS a pravděpodobně budoucího premiéra Petra Fialy nedostane. Novou šéfkou sněmovny se má stát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Plán na navýšení počtu místopředsednických křesel se nelíbí ani jedné ze zřejmě opozičních stran, tedy SPD a ANO. Dle jejích zástupců je to zbytečné a drahé. „Nevidíme absolutně žádný důvod pro vznik další místopředsednické funkce. Nové místo znamená částku čtyři miliony korun ročně,“ řekla stávající ministryně financí a předsedkyně poslanecké frakce ANO Alena Schillerová. Na to jí následně odpověděla právě předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová.

Až na to, že dosavadní počet byl pět místopředsedů a návrh je na šest…Ale po zkušenosti s Vaším výkonem funkce ministryně financí se neschopnosti to spočítat vlastně nelze divit. Šestý post je zamýšlen pro hnutí ANO, řešení je tedy nasnadě. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 20, 2021

Pravděpodobně vzroste i počet členů exekutivy. V souvislosti se šéfem Pirátů Ivanem Bartošem se mluví o zřízení postu ministra či vicepremiéra pro digitalizaci, koalice Spolu zase vážně zvažuje obnovení ministerského postu, který by zastřešil agendu Evropské unie.

Šéf Pirátů Bartoš Právu minulý týden řekl, že by se mohl ujmout resortu pro místní rozvoj, jehož agenda by se rozšířila o digitalizaci. V České televizi pak připustil, že jednou z možností je zavedení ministerstva pro digitalizaci. Nyní existuje post vládního zmocněnce pro digitalizaci, který zastává Vladimír Dzurilla, dle Bartoše se však elektronizace příliš neposouvá.

Židle pro „pana Evropu“

S blížícím se předsednictvím v Evropské radě, kterého se Česká republika ujme v červenci 2022, je post ministra pro evropské záležitosti prioritou pro ODS, jak potvrdil i předseda partaje a pravděpodobný předseda nově vzniklé vlády Petr Fiala. „Nyní má premiér k dispozici státního tajemníka pro evropské záležitosti, ale mně to nepřipadá jako dostatečné. Měl by to být člen vlády,“ nechal se slyšet Fiala, který platí u „modrých“ za nejvýraznějšího šiřitele optimističtější proevropské nálady. „Chceme, aby Česká republika hrála v EU aktivní roli a mohla prosazovat své zájmy lépe než doposud,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Nevyřešenou otázkou jsou personálie, jež nikdo z politiků zatím nechce komentovat. Pětikoalice totiž dosud neurčila, kdo by měl být českým „kapitánem“ pro EU. Ze hry patrně už vypadl občanskodemokratický matador europoslanec Alexandr Vondra, který na obdobné židli seděl už za prvního českého předsednictví v roce 2009; ambice na post prý sám stejně neměl.

Šanci naopak má lidovecký místopředseda Ondřej Benešík, který se evropskou politikou léta zabývá, naposledy coby šéf sněmovního evropského výboru. V minulosti působil i jako zástupce ČR ve Výboru regionů EU v Bruselu. Zároveň si doplnil vzdělání studiem oboru evropská politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jakým směrem se koaliční jednání o postu „pana Evropy“ vyvinou, však zatím jisté není.

„Tato záležitost je v jednání. Zdaleka není rozhodnuto. Osobně se ale kloním ke zřízení speciální vládní pozice ministra či vicepremiéra pro EU a to nejen v souvislosti s našim předsednictvím. Ohledně postů v exekutivě mohu jen říct, že jsem nikým osloven nebyl. Soustředím se na práci ve sněmovně. Parlamentní dimenze předsednictví má také svoji váhu,“ řekl serveru Lidovky.cz Benešík s tím, že by nabídka přišla, zvážil by ji.

Proti vzniku nového postu se zatím staví další z kandidátů na jednu ze zahraničněpolitických funkcí Ondřej Kolář (TOP 09). „Nemyslím si, že je nutné vytvářet nové ministerstvo. Zásadní je mít předsednictví personálně důkladně připravené,“ sdělil serveru Lidovky.cz na začátku týdne. Připustil nicméně, že jednání probíhají a nic konkrétního rozhodnuto není.

Evropskou agendu má v současnosti v kompetenci premiér, přípravy na předsednictví koordinuje Sekce pro evropské záležitosti (SEZ), která spadá pod Úřad vlády. V jejím čele stojí státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Malá část agendy spadá i pod ministerstvo zahraničí. „Přípravy na předsednictví běží standardně na úřednické úrovni. Politická podpora ze strany vlády je bohužel nízká. Příští vláda bude mít co dělat, aby zanedbání současného kabinetu dohnala,“ poznamenal Benešík.

Neslavná premiéra

Prvním ministrem pro evropské záležitosti byl v roce 2007 Alexandr Vondra, který sídlil při Úřadu vlády, fungoval však bez aparátu ministerstva a byl tak ministrem bez portfeje. Post vznikl právě v souvislosti s prvním předsednictvím Česka v EU, šéfování bloku však tehdy pro republiku neskončilo lichotivě, v jeho průběhu padla vláda Mirka Topolánka (ODS).

Po skončení předsednictví vznikl politický spor, zda a v jaké formě má útvar zůstat zachován. Od roku 2010 zůstal post neobsazen, za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) si většinu evropské agendy pod sebe přetáhl tehdejší státní tajemník pro EU Tomáš Prouza, za Babišovy vlády přešla agenda přímo pod premiéra.