Nejmodernější lanovka na Kraličáku spustí svůj provoz. Covid otevření pozdržel, lidi měla vozit již v zimě

Šumperk Jedna z nejmodernějších lanovek v tuzemsku, nová šestisedačková lanová dráha horského areálu Kraličák na Šumpersku, zahájí v polovině června svůj provoz. Stane se tak při konání závodu cyklistické amatérské série Kolo pro život, otevřena bude také pro veřejnost, řekla v pondělí mluvčí areálu Petra Křížková. Lanovka byla připravena k provozu již na zimní sezonu, kvůli koronavirovým opatřením se však na plno rozjet nemohla.

Provozovatelé střediska také několikrát oddalovali její slavností křest. Majitelé areálu loni do vybavení investovali 250 milionů korun.

Letní sezonu zahajují na Kraličáku 19. června. „Lanovka bude o tomto víkendu otevřena i pro veřejnost. Do konce školního roku bude fungovat ve víkndovém provozu a od letních prázdnin bude jezdit každý týden od čtvrtka do neděle,“ uvedla Petra Křížková. Lanovka vyveze nahoru nejen turisty, ale prostřednictvím háků i kola cyklistů, ti pak mohou vyrazit na řadu výletů, například k vodopádům Prudkého potoka, na chatu Na Sněžníku či na zámek v Branné. „Lanovka tak cyklistům ulehčí to nejhorší stoupání,“ doplnila Křížková.

Závod ze série Kolo pro život je novinkou letošní sezony, podle pořadatelů nabízí výběr ze dvou perfektně připravených tras. Závodníci se mohou těšit na těžká stoupání, technické sjezdy a nádherné výhledy. O víkendu 19. až 20. června, kdy bude spuštěn oficiální provoz lanovky, budou moci navíc přihlášení závodníci využít i speciální nabídku dvoudenního jízdného za cenu jednodenního.

Lanové dráhy byly v Česku uzavřeny v souvislosti s vládním opatřením od konce ledna, využít je tak již nemohli ani pěší či běžkaři. Například na Kraličáku tak byla dosud nová šestisedačková lanovka v provozu pouze několik dnů. Po uvolnění opatření se mohly lanovky rozjet až v první polovině května. V Jeseníkách se jako první rozjela lanovka z Ramzové na Šerák a také na Červenohorském sedle, tam si ji první den po nucené několikaměsíční odstávce naposledy užili na roztávajícím sněhu lyžaři. Poté se rozjela také lanovka v Koutech, kde je lanovka i bike park již denně v provozu. Ostatní areály včetně Kraličáku zatím vyčkávaly s tím, že provoz lanovek plánují později nebo až v létě.