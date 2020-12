Místo vánočního dárku zklamání. Pomozte pátrat po tříleté fence Akiře, která se zaběhla v pražských Bohnicích

Praha Paní Helena Horáková se svým manželem pořídili tříletou fenku toy pudla své sedmileté dceři k Vánocům. Přímo na Štědrý den se však během venčení kvůli polekání jiným psem vytrhla i s vodítkem a zaběhla se. Ani přes velké úsilí občanů a vypsanou finanční odměnu však stále není nalezena. Matka případného nálezce, který by si mohl chtít fenku nechat, prosí, aby opět rozzářil oči její dcery.

Maminka od tří dětí si pro pejska, vysněný vánoční dárek, dojela z Prahy až za Brno. „Spali spolu v posteli, malá byla zamilovaná, prostě štěstí. Oči jí zářily,“ popisuje matka vztah dcery k novému mazlíčkovi.



Na Štědrý večer šel tatínek fenku slyšící na jméno Akira vyvenčit. Psa měl pevně na vodítku, jenže hned před domem se setkali s dalším pejskařem, jehož pes začal štěkat a fenka, která neměla nové prostředí ještě zcela zažité, se vyděsila a vytrhla se i s nápadným růžovým flexi vodítkem.

„Manžel je sportovec, chodí běhat, takže ji pronásledoval zhruba kilometr a půl po ulici Zelenohorská, jenže ji prostě nedoběhl. Běžela směrem k Základní škole Dolákova, vodítko táhla stále za sebou. Tam se dala doprava směrem na Pohorskou vyhlídku,“ popisuje průběh událostí paní Horáková.

Když otec doběhl na vyhlídku, byli zde lidé, kteří si však ničeho nevšimli. Po fence se slehla zem. Zoufalá majitelka vyhlásila pátrání na Facebooku, například v lokální bohnické skupině Kobylisy - Praha 8 a dalších, využila také serveru Psí detektiv. Okamžitě se dle jejích slov začali přidávat lidé. „Přijela paní ve dvě hodiny v noci z Tróje s čelovkou, aby pomohla,“ popisuje paní Horáková nasazení ochotných lidí.

Po neúspěšném celonočním pátrání se lidé vydali hledat zase druhý den. „Všichni pejskaři už to tady vědí a hledají. I senioři, kteří často nemusejí být na sociálních sítích, to vědí a pomáhají. To mě dojalo, i jsem nad tím už brečela, ale už jsem zkrátka na konci svých sil. Děti mi neustále volají a radí, jak mám pejska chytit,“ posteskla si majitelka psa.

Prohledaná místa v okolí

„Máme prohledaný celý les od Dolákovy ulice dolů směrem k Vltavě a i druhou stranu v okolí hřbitova chovanců Ústavu pro choromyslné Bohnice a nedalekého psího hřbitova,“ popisuje možná místa výskytu fenky paní Horáková. Díky ochotnému muži s dronem propátrali i zdejší méně přístupné skály ze vzduchu. „Bála jsem se, aby se zde někde nezachytila o to vodítko,“ popisuje matka.

Dále pokračovalo pátrání u druhé bohnické vyhlídky a okolních srázů, v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice a na přilehlých polích. Ani zde se však ztracená fenka nenašla. Stopu nepřinesly ani telefonicky zkontaktované psí útulky či policie. Náhodný kolemjdoucí zřejmě spatřil fenku ještě 26. prosince v okolí Mateřské školy Řešovská, tentokrát však již bez kšírů a vodítka. Nepomohl ani příjezd původní majitelky z Brna, jejíž hlas znala fenka Akira po delší dobu.

„Pokud ji má někdo už doma, tak jsem alespoň ráda, že je v teple a že někde netrpí. Pakliže takový dotyčný existuje, chtěla bych ho požádat, aby se ozval mně nebo případně na policii a pejska nám vrátil. A pakliže se rozhodne si ji i přesto nechat a ví, že ji hledáme, pak doufám, že povědomí mezi lidmi o Akiře bude tak silné, že si jí někdo třeba při venčení všimne a nahlásí to,“ apeluje matka.