Místopředseda europarlamentu Kolaja je v karanténě, čeká na výsledky testů na koronavirus

Brno Místopředseda Evropského parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja (Piráti) je v karanténě v Brně a čeká na výsledky testů na koronavirus. Ve čtvrtek dopoledne přiletěl do Prahy z Bruselu, večer začal mít zdravotní potíže, řekl Kolaja.

„Přiletěl jsem v 11:00 z Bruselu, odjel jsem do Brna. Večer jsem začal mít kašel a stoupla mi teplota. Proto jsem požádal o otestování, pracovník Krajské hygienické stanice rozhodl, že mě přijede někdo otestovat domů,“ uvedl Kolaja. Odběr podstoupil v pátek odpoledne, na výsledky zatím čeká.



O svých zdravotních problémech kromě hygieniků informoval i své kolegy. „V tomto to máme zjednodušené, protože spolu komunikujeme prostřednictvím chatu, kde jsou připojeni všichni členové a pracovníci delegace evropských Pirátů,“ uvedl Kolaja s tím, že rodinu nemá a izolaci od ní tedy řešit nemusí.

Kdy výsledky testů dostane, netuší. „Bylo mi řečeno, že pokud se mi do pondělka nebo úterka s výsledky neozvou, mám jim volat,“ podotkl s tím, že se doma léčí běžnými prostředky a jeho stav se nezhoršuje.

Pracovní povinnosti na příští týden řešit nemusí, protože Evropský parlament kvůli šíření koronaviru vyhlásil takzvaný bílý týden, kdy zrušil všechna zasedání a jednání. „Máme pouze na středu domluvenou virtuální schůzku koordinátorů pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele,“ řekl Kolaja.

Belgie je jednou z patnácti zemí, které česká vláda označila za rizikové, platí do nich zákaz cestování a jejich občané nesmí cestovat do České republiky. Omezení se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v Česku a na ty, jejichž příjezd by byl v zájmu České republiky.

V Česku už je 150 pacientů, u nichž testy potvrdily onemocnění COVID-19. Alespoň jeden je v každém kraji, nejvíce nemocných má Praha, Středočeský a Ústecký kraj. Kvůli ochraně zdraví a zpomalení šíření nemoci vyhlásila ve čtvrtek vláda na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. O půlnoci se uzavřely hranice s Rakouskem a Německem. Ráno zůstaly zavřené obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií a také třeba krmiv.