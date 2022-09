Mračková Vildumetzová rezignuje na post místopředsedkyně sněmovny

Kontaktem z kauzy Dozimetr je podle webu Neovlivní.cz Zakaría Nemrah, který je od června ve vazbě v kauze Dozimetr. Podle webu byl na svatbě místopředsedkyně Sněmovny i se svojí partnerkou, což potvrzují fotografie i videa, která kolují na internetu.

„Ano, vzala jsem si muže, který přivedl na svatbu svého kamaráda. Od prvního dne opakuji, že to byl kamarád mého muže,“ řekla ve Sněmovně Mračková Vildumetzová ke svému kontaktu. „S kauzou Dozimetr nemám nic společného,“ hájila se místopředsedkyně Sněmovny.

Před tím však poznamenala, že má svědomí naprosto čisté. „Musím ale promluvit i jako matka a žena, mám dvouletého a dvaceti tříletého syna. Mám rodinu a to je pro mě nejdůležitější na světě. Tahle mediální štvanice mě neuvěřitelně zraňuje. Proto jsem došla k rozhodnutí, které není spravedlivé, ale zaslouží si ho rodina. Rezignuji na post místopředsedkyně sněmovny,“ oznámila se slzami v očích rezignaci k 30. září.

Šéf hnutí ANO poté další dotazy směřující na Mračkovou Vildumetzovou zamítal.

Politička ještě v neděli před několika dny zdůrazňovala, že z funkce odstoupit nehodlá. Výzvy, aby to udělala, považuje za absurdní. Koalice má díky převaze ve Sněmovně možnost ji sesadit.

K odstoupení ji nejčerstvěji ve čtvrtek vyzval i poslanecký klub TOP 09. Na Twitteru o tom informoval místopředseda strany Jan Jakob. „Politici hnutí ANO kážou vodu a pijí víno,“ zdůraznil ve svém příspěvku.

„A ještě o tom trapně lže. Poslanecký klub TOP 09 ji proto vyzývá k odstoupení. Pokud tak neučiní, podnikneme kroky k jejímu odvolání,“ napsal.

„Za náš poslanecký klub mohu říci, že očekáváme, že hnutí ANO ve svých postojích nejen v této kauze bude konzistentní a podle toho se zachová paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová,“ řekl agentuře ČTK šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. „Připomenu jen, že Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství v situaci, která zdaleka neodpovídala tomu, co teď vyplouvá na povrch ohledně paní místopředsedkyně,“ dodal.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO vyzývalo Starosty k radikálním krokům a jeho osobně označovalo nejrůznějšími názvy a pojmy, mělo by tedy být konzistentní ve svých postojích. „Ten samý člověk, který mě vyzýval k rezignaci, odpovědnost vyvodit nechce,“ poznamenal.

Filip Reinöhl @FilipReinohl Prý se někde ztratilo svatební video ⁦@JVildumetzova⁩… tak kdybyste hledala, tady jsem si dovolil ty romantické tanečky ⁦@AndrejBabis⁩ s Nemrahem. Tak čau lidi https://t.co/vp0MFHLcjT oblíbit odpovědět

Mračková Vildumetzová by podle něj měla minimálně situaci vysvětlit. Domnívá se, že věc se bude řešit i na plénu Sněmovny, zaregistroval takovou iniciativu. Za silové řešení označil, pokud by se koaliční poslanci vzhledem k většině ve Sněmovně rozhodli místopředsedkyni odvolat. „Pokud se na tom koalice nějakým způsobem dohodne, může k tomu díky převaze hlasů určitě dojít, ale my jsme byli zvyklí i ve spojitosti s hnutím STAN, že odpovědnost vyvozují lidé sami, tak jsme chtěli dát paní místopředsedkyni příležitost,“ dodal Rakušan.

Gazdík skončil ve funkci kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze, podnikatelem Michalem Redlem. Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek.

K odstoupení vyzval i předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho ‚koho sotva znáte přes manžela‘, jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa,“ napsal na Twitter.

Kontakty se zatčeným zlehčovala

Místopředsedkyně však kontakty se zatčeným Nemrahem zlehčovala a tvrdila, že ho vlastně skoro nezná. Zakaría Nemrah byl přitom podle zjištění Neovlivní.cz na její svatbě. Dokládají to svědectví, které má redakce k dispozici. A také video ze svatby, které měla Jana Mračková Vildumetzová dodnes umístěné na sociální síti. Pak ho smazala.

„Jasně, že byl Zaky na jejich svatbě. Byli přátelé. Všichni tři, nikoli jen Zaky s Mračkem, jak teď Vildumetzová tvrdí,“ uvedl podle Neovlivní.cz jeden ze svědků. Na svatbě političky byl i předseda ANO Andrej Babiš, tehdy ještě coby premiér.

ANO minulý týden Mračkovou Vildumetzovou podpořilo. Nová zjištění, že zatčený podnikatel Zakaría Nemrah byl na její svatbě za svědka a později se dokonce stal kmotrem jejího dítěte, podle TOP 09 jasně popírají její předešlé vyjádření:

„Tento pán byl kamarádem mého manžela, já jsem se s ním nestýkala a ani jsem s ním nehovořila nad rámec společenských povinností,“ tvrdila.

„Je tak zjevné, že stínová ministryně vnitra Vildumetzová nejenže nedokázala věrohodně vysvětlit vztah k jednomu z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Zakaríovi Nemrahovi, ale záběry z její svatby dokonce dokazují, že nemluvila pravdu,“ vysvětlil dále kroky poslaneckého klubu Jakob.

Podle policie se Zakaría Nemrah do trestné činnosti prokazatelně zapojil nejpozději v červnu 2020. Tedy právě v době, kdy se stal kmotrem dítěte bývalé karlovarské hejtmanky.

„Poslanci TOP 09 tyto skutečnosti považují za natolik závažné, že požadují, aby Jana Mračková Vildumetzová vyvodila osobní zodpovědnost a odstoupila z funkce místopředsedkyně Sněmovny. Pokud tak neučiní, začnou sami sbírat poslanecké podpisy nutné k jejímu odvolání,“ dodala TOP 09 v tiskové zprávě.

„Dozimetr se dotýká i dalších politiků, kteří by měli vyvodit odpovědnost. Třeba Jiří Pospíšil. Dále jeden ze členů této korupční chobotnice působil jako poradce na MMR pod Klárou Dostálovou v zakázce na Digitalizaci stavebního řízení, kde se má investovat více jak miliarda,“ doplnil Bartoš s tím, že Piráti korupční kauzy a podivné kamarádšofty nemají.

„Třináct let máme zcela čistý štít. A naopak všude, kde máme tu možnost, zavádíme opatření, která riziko korupce snižují,“ komentoval předseda Pirátů.