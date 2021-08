Mistrem řemesla za 25 tisíc. Vláda schválila mistrovské zkoušky, mají být ukazatelem pro zákazníky

Řemeslníci pracující v praxi déle než pět let by mohli v budoucnu skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku, jež má ověřit, že jsou ve svém oboru špičkovými profesionály. Návrh zákona, jejž předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), posvětila vláda, nyní zamíří do sněmovny.