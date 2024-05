QR kód vedl k zubaři. Policie hned první den řeší desítky falešných lístků na MS

V pátek vypuklo v Česku hokejové mistrovství světa a desítky tisíc fanoušků se sjely do hlavního města na první zápas národního týmu. Někteří z nich ale nakoupili lístky od překupníků – buď na internetu, nebo i před stadionem. Redaktoři iDNES.cz se ptali přímo těch, kdo se s takovými lístky po otevření stadionu dovnitř nedostali.

První utkání v pražské O2 areně mezi Švýcarskem a Norskem začalo v 16:20, neuvidí ho ale fanoušek z Moravy, který nechtěl uvést jméno. Lístek koupil mimo oficiální portál přes internet. Podobně dopadla i čtyřčlenná rodina, kterou redaktoři zastihli před vchodem. „U vstupu nám oznámili, ze máme falešné lístky. Teď to půjdeme řešit s policií,“ říká muž v dresu české reprezentace. Stejný problém řeší Petra: její sestra se na stadion dostala, ona nikoliv. „Nevíme co máme dělat,“ hlásí žena.

Vedle zoufalých fanoušků, kteří řešili neplatné vstupenky, narazili redaktoři i na prodejce. Mladík prodává lístky podle svých slov proto, ze je koupil v předprodeji jeho otec a na všechny zápasy jít nechce. „Táta peníze neřeší,“ uvedl prodejce. Nabízel VIP vstupenky na zápas Norsko – Švýcarsko, jeden lístek za 2 500 korun. Celkem jich má na tento zápas osm.

Do hovoru s prodejcem vstoupil také starší pán a zkoušel smlouvat; začal na tisícovce, ale mladík ho odmítl s tím, že za takovou cenu lístky prodá jen těsně před začátkem utkání, pokud nikoho jiného nesežene.

Policejní pomoc proti podvodníkům

Přímo u O2 areny má policie speciální štábní vůz, který podle mluvčí Evy Kropáčkové slouží k nahlašování problémům se vstupenkami. „Ve vozidle, ale i na místním oddělení, jsou specialisté z oddělení kybernetické kriminality, kteří budou odebírat od podvedených lidí okamžitě všechny informace týkající se portálu, účtů a profilů člověka, který jim neplatnou vstupenku prodal,“ popsala mluvčí.

Policie prý už zaznamenala několik případů falešných lístků. „Například skupinku Čechů, kteří sem přijeli do Prahy se vstupenkami a přímo před O2 arenou zjistili, že QR kód jejich vstupenky odkazuje na jistou zubařskou ordinaci zde v Praze,“ doplnila Kropáčová.

„V Praze jsme během prvního zápasu zaznamenali více než čtyřicet lidí, kteří měli falešné lístky. Na místě se specialisté na kyberkriminalitu případy ihned zabývají a dělají vše, aby vypátrali pachatele, kteří je takto podvedli,“ aktualizovali policisté počet podvedených na sociální síti X.

Na otázku, jak policie řeší překupníky lístků na místě, mluvčí odpověděla, že to je primárně věc pořadatele turnaje. „V případě, že pořadatel uzná, že je potřeba, aby to policie řešila, na místo nás zavolá. To, že někdo přeprodává vstupenku, je samozřejmě porušení řádu toho daného prodejce. Takový prodejce se dopouští přestupkového jednání a policisté ho následně mohou řešit pro přestupek a uložit pokutu do výše 10 tisíc Kč,“ vysvětluje Kropáčová.