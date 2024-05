PŘEHLEDNĚ: Mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě se blíží. Jak to bude s dopravou a co nechat raději doma?

Bez Rusů i oficiální hymny, ale s fan zónami v Praze a Ostravě Hokejové mistrovství světa 2024 se uskuteční v Praze a Ostravě. Začne v pátek 10. května , finále a před ním ještě utkání o 3. místo jsou na programu v neděli 26. května .

Zápasy v Praze uvítá O2 arena (kapacita až 17 400 diváků), dějištěm utkání v Ostravě bude Ostravar Aréna (kapacita až 12 500 diváků).

Národní tým České republiky se ve své skupině postupně utká se sedmi soupeři: 10. května ČR–Finsko (20.20) 11. května ČR–Norsko (20.20) 13. května ČR–Švýcarsko (20.20) 15. května ČR–Dánsko (16.20) 17. května ČR–Rakousko (20.20) 18. května ČR – V. Británie (20.20) 21. května ČR–Kanada (16.20) Stejně jako na předchozím MS ve Finsku a Lotyšsku platí i letos zákaz startu pro reprezentace Ruska a Běloruska. Titul obhajuje Kanada, česká reprezentace loni skončila na osmém místě, předloni brala bronz.

Půjde o jedenácté MS v ledním hokeji pořádané na českém území (1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004, 2015).

Organizátoři připravili u obou sportovních hal fan zóny, ta v Praze pojme až 7000 lidí, v Ostravě pak 5000 návštěvníků. Do obou fan zón budou mít přístup i fanoušci bez vstupenek na zápasy, nepůjde v nich platit hotově.

Vstup do hal v Praze a Ostravě bude možný nejdříve hodinu před zápasem; fan zóny u arén otevřou ve 14.00, respektive v 11.00, zavřou na sklonku hracího dne.

Šampionát nemá oficiální hymnu. Organizátoři se ale domluvili se zpěvačkou Lenny, jejíž upravený hit Hello bude turnaj doprovázet. Maskotem turnaje jsou stejně jako při šampionátu v roce 2015 králíci Bob a Bobek z večerníčku.