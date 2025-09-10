Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se nesl v poklidném duchu.

Andrej Babiš přijel na čas, těsně před půl čtvrtou odpoledne. „Jsem tady přesně,“ řekl na začátku. „Já jsem tady zatím rozehřál atmosféru, pane předsedo,“ říkal krajský lídr Martin Kolovratník, který pod nafouknutým dinosaurem sledoval sílící déšť.

Dešťové kapky, které krátce před začátkem předvolebního setkání začaly vydatně skrápět Pardubice, několika desítkám příchozích náladu ani na chvíli nezkazily. „Déšť nám nevadí,“ ozývalo se zpod roztažených deštníků. „Nebojte, vím, že je tady dneska důležitý hokejový zápas,“ připomněl večerní derby Pardubic s Hradcem Babiš, když poté těsně kolem mítinku policisté vedli fanoušky Hradce Králové na zimní stadion.

Lídr opozice hovořil mimo jiné i o zdravotnictví a lécích. Neopomenul zmínit ani brožuru k onkologické prevenci. Znovu se vrátil i k nedávnému volebnímu setkání v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho senior zezadu udeřil francouzskou holí do hlavy. Babiš byl hned po útoku převezen do nemocnice a případ si převzala policie.

„Byl jsem na ‚cétéčku‘ ve Frýdku-Místku. Chtěl bych, aby ve všech nemocnicích byla kvalitní a bezplatná péče,“ vrátil se k incidentu, po němž se muž druhý den lídrovi hnutí ANO omluvil a popřál mu k narozeninám.

Babiš se ochotně fotografoval i se školáky, kteří ho odchytávali ještě před příchodem na pódium. „Ještě se mnou, já chci taky fotku. Super,“ křičeli přes sebe zhruba patnáctiletí mladíci.

Babiš spanilou jízdu po kraji ve středu ráno zahájil v Lázních Bohdanči, odkud se přesunul do Přelouče, Heřmanova Městce a Vysokého Mýta. Na setkání v Pardubicích ho doprovodila stínová ministryně financí Alena Schillerová, která přijela s asi dvacetiminutovým zpožděním.

„Jsem zmoklá, ale šťastná,“ řekla za potlesku příznivců po příchodu na pódium. Do Pardubic přijel i někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, naopak na předvolebních plakátech avizovaný Karel Havlíček se nedostavil.

