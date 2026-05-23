Na festivalu v Mladé Boleslavi vybuchla plynová lahev. Pro zraněného letěl vrtulník

Složky integrovaného záchranného systému zasahují na mladoboleslavském výstavišti, informovali policisté na síti X. Na místě, kde probíhá food festival, explodovala propan-butanová láhev. Podle informací záchranné služby jednoho popáleného člověka převezli vrtulníkem do nemocnice v Praze. Hasiči plynovou láhev preventivně zchladili v nedaleké fontáně.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Zkontrolovali jsme preventivně tlakovou lahev, jak na únik plynu, tak na zvýšenou teplotu. Z preventivních důvodů jsme ji dali chladit do přilehlé fontány,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Na síti X hasiči později uvedli, že provedli měření termokamerou a místo zajistili.

Že na místě zasahoval záchranářský vrtulník potvrdila redakci mluvčí ZZS Středočeského kraje Monika Nováková. Podle jejích slov měli záchranáři v péči jednoho zraněného a na místě dále zasahovali. Později specifikovala, že pacienta s popáleninami na horních končetinách a krku transportovali liberečtí záchranáři do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Policisté později na síti X uvedli, že budou zjišťovat okolnosti exploze plynové láhve.

