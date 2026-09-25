Zoo ukázala snímky narozené žirafy. Krmí se u mámy, zůstává v teple

Chovu žiraf ve Dvoře Králové se dlouhodobě daří. Žirafí mládě přišlo na svět v sobotu, zoo ukázala jeho fotografie.
„Matka je zkušená, je to její již sedmé mládě. Pro otce – našeho chovného samce – je to potomek s číslem 18,“ uvedl mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.
Mládě se objeví v expozičním výběhu, až to dovolí klimatické podmínky. Možná to bude až příští rok na jaře. „Výjimku budou mít účastníci našich zážitkových programů, které v některých případech míří i do zázemí chovného stáda žiraf Rothschildových,“ řekl mluvčí.
Celkem se jedná už o 289. přírůstek u žiraf v dvorském chovu, mezi žifarami Rothschildovými je to v pořadí 192. mládě, zbytek připadá na žirafy síťované. V únoru se narodilo první mládě žirafy síťované po dvanáctileté pauze, dané striktním útlumem ze strany koordinátora chovu.
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28. srpna 2025
V Africe žirafy tiše vymírají
Počátkem unikátního chovu v Podkrkonoší se staly výpravy někdejšího ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes sto žiraf a víc než dva tisíce dalších zvířat. Krev dvorských chovů dodnes tvoří základ chovných skupin v mnoha zahradách po celém a světě znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě byly vyhubeny. Dvůr Králové je i místem narození vůbec první žirafy u nás, v roce 1972 tu přišel na svět samec Pepík.
Situace těchto ikonických zvířat v přírodě se od doby Vágnerových odchytů dramaticky zhoršila. Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to už bylo pouze kolem 95 tisíc (z toho nejohroženějších severních, k nimž patří i žirafy Rothschildovy, je zhruba sedm tisíc). Za tento téměř čtyřicetiprocentní pokles, v některých oblastech dokonce pokles o 95 %, mohou přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války.
Až do roku 2015, kdy zoologové provedli velké sčítání divokých žiraf, navíc tato zvířata nebyla předmětem většího zájmu ochránců. Pro jejich rychlé mizení se proto následně vžilo označení tiché vymírání. Chov v lidské péči je tak v současnosti důležitější než kdy jindy.
Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN letos v srpnu uznal žirafu jako čtyři samostatné druhy: masajskou, síťovanou, jižní a severní. K severním patří právě i žirafy Rothschildovy, a to společně s dalšími dvěma formami: západoafrickou a kordofánskou.