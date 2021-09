Průzkum

Mladí lidé do 25 let berou užívání antibiotik na lehkou váhu. Bohužel tím přispívají ke vzniku rezistence mikroorganismů na tento druh léčby. Vyplývá to z průzkumu, který si na vzorku více než dvou tisíc Čechů nechal zpracovat Státní zdravotní ústav (SZÚ). Výsledky mají Lidovky.cz k dispozici.