Mám doma dýku SS, fotili se mladí Motoristé. Jen humor, říká jejich šéf

V sobotu byl hlavní atrakcí pro mladé Motoristy fotokoutek, kde se přítomní mohli vyfotit mimo jiné s karikaturou Danuše Nerudové nebo s bublinou „I like diesel“, „piju savo“ nebo některými výroky největšího hrdiny mladých motoristů, europoslance Filipa Turka.

„Ano, v rámci našeho fotokoutku bylo možno udělat fotografie s cedulemi. Věděl jsem o tom. Jelikož byl policií odložen případ Filipa Turka o jeho spojení s neonacismem, chtěli jsme za nenávistnou kampaní hnutí STAN (za podpory ministra vnitra) udělat vtipnou tečku s humorem, který je nám v Motoristech blízký,“ řekl pro iDNES.cz předseda Generace Motor Matěj Gregor a současně dodal:

„Humor a satira (mířená nejen na ostatní, ale také na nás) je projevem svobodného a mladého ducha ve společnosti, kterou bychom si přáli.“

Nerudová na karikaturu nereagovala. Na sociální síti X ji v poslední době nejčastěji hájí její syn Filip. „Trapný a ubohý,“ napsal k fotce šéfa mladých motoristů Matěje Gregora, který si obličej zakryl právě karikaturou europoslankyně.

Gregor na sociálních sítích obhajoval i další tištěné výkřiky, s nimiž se mladí motoristé na akci fotili. Jedním z nich byla citace textu rapera Řezníka „Každej komouš musí viset.“ „Jedná se pouze o nadsázku a jako přímo míněnou výhrůžku ho tak může brát maximálně nějaký blbý komouš,“ napsal Gregor na síti X.

Mladí milovníci dieselu mají zhruba 450 členů

Gregor již v sobotu řekl, že mladí milovníci dieselu mají zhruba 450 členů a další se hlásí. Organizace přitom vznikla před pár měsíci. A zatímco sobotní dopolední program byl jen pro členy a určený pro prezentaci a projev předsedy Gregora, odpolední program byl už s účastí hostů.

Jedním z hlavních bodů sněmu bylo podle předsedy představit členům Motorgen tour, kampaň, kterou připravují. „Nezůstaneme organizací, která sedí v kanceláři. Kolem Motorgenu krouží tisíce lidí, ale musíme za nimi vyjet, musíme si k nim najít cestu,“ vysvětlil.

Motivy cedulí: Mám doma dýku SS

Muž / Žena

Motorgen logo

I love CO2

I love Diesel

I love Benzin

Certifikovaný rasista

Každej komouš musí viset Zdroj: Matěj Gregor/Sněm MG

„Po zvolení Filipa Turka lidé čekají, co bude dál a tady to je,“ doplnil v sobotu Gregor. Mladí plánují vyjet za členy do regionů, tour po krajích bude mít zhruba dvacet zastávek, od Karlových Varů po Hodonín a Ostravu. „Příští rok nás čeká kampaň, musíme překopat politickou mapu republiky, vymeteme všechny lidi, kteří nám lžou,“ dodal Gregor.

Sněm uzavřela debata s Turkem a Brichtou. Ta se změnila v show Filipa Turka, otázky mířily na počet pohlaví v Evropském parlamentu nebo jeho názor na maximální rychlost na dálnicích. „Bylo in být jako Ivan Bartoš, trošku zkouřenej na punk, ale dneska už to není,“ uzavřel v sobotu Turek.