Mladí nechtějí do politiky. ‚My je motivujeme, aby kandidovali,‘ říká koordinátor nového projektu

PRAHA Spolek Mladí občané (MOB) se snaží prosazovat aktivní občanství. Na jaře tohoto roku přišel s iniciativou Kandiduju.cz, která má začínajícím potenciálním kandidátům pomoct v cestě do komunální politiky. Proč takový projekt vznikl, co všechno bylo jeho součástí i jaká je současná politika z pohledu mladých, přiblížil pro Lidovky.cz spoluautor projektu Kandiduju.cz Aleš Kubíček.

Aleš kubíček Jedenadvacetiletý koordinátor iniciativy Kandiduju.cz, 1. místopředseda spolku Mladí občané a student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V obci Klapý na Litoměřicku je na druhém místě kandidátky Společně pro Klapý.

Lidovky.cz: Proč se skupina studentů rozhodne něco takového realizovat?

Já bych to uvedl pár čísly. Když byly poslední komunální volby roku 2014, byl průměrný věk kandidáta 45,8 let a v podstatě bylo ze všech zvolených zastupitelů jen asi 5,1 procenta mladších 30 let. My jsme tuto situaci viděli a chápali, že mladí lidé zkrátka nemají zájem o komunální politiku a o politiku vůbec, a že třeba ani nevědí, jakým způsobem kandidovat, jak se dostat na kandidátku nebo jak ji vůbec podat. Proto jsme přišli s myšlenkou, že chceme motivovat mladé, aby šli do voleb, a pak jim to ulehčit, aby vůbec měli větší šanci na zvolení.

Lidovky.cz: Co všechno se v rámci projektu až doteď uskutečnilo, co jste pro mladé potenciální kandidáty připravili?

Začalo to tím, že jsme spustili web Kandiduju.cz, který sloužil jako základ pro vedení informační a motivační kampaně, aby mladí vůbec chtěli kandidovat. V této fázi jsme tedy točili motivační videa s mladými komunálními politiky i s politiky z vyšších pater politiky, ale z různých stran. Pak jsme na webu vytvořili různé sekce s informacemi, jak podat kandidátku, dokdy ji podat, a podobně. Všechno pak vyvrcholilo workshopem, kdy už jsme měli do Prahy pozváno 25 kandidátů z celé republiky. Na workshopu jsme jim jednak ukázali, jak uspět ve volbách, měli jsme kurzy rétoriky, mediální kampaně, ale také řekli, co dělat, až budou zvoleni. Zabývali jsme se tedy praktickými problémy na úrovni obcí, jako jsou dotace nebo koncept Smart Cities. Největší přidanou hodnotou bylo, že si účastníci projektu vytvořili mezi sebou vazby a mohli spolu sdílet své zkušenosti. Samozřejmě v informační kampani dále pokračujeme a vyzýváme, aby hlavně mladí lidé šli k volbám.

autorka projektu: Markéta malá Autorka myšlenky projektu Kandiduju.cz a předsedkyně spolku Mladí občané je studentkou ekonomie na IES FSV UK. Kandiduje jako nezávislá kandidátka ve své obci na Vysočině.

Lidovky.cz: Zhodnotil byste celý projekt jako úspěšný, vyplnily se vaše cíle nebo byste něco udělali lépe? Hodláte v činnosti pokračovat i po volbách?

Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale když se podíváme na nějaká čísla, tak podle našeho měření kampaň zasáhla tisíce zejména mladých lidí, na workshopu jsme měli 25 velmi kvalitních kandidátů, přičemž dalších několik desítek nám psalo do zpráv a ptali se nás, jak podat kandidátní listinu. Vzhledem k tomu, že to byl první ročník a začali jsme vše vymýšlet pár měsíců před volbami, tak to byl úspěch. Neusínáme na vavřínech a vyvíjíme nový koncept projektu, kdy se chceme zaměřit na práci s nově zvolenými zastupiteli a nováčky v komunální politice obecně. Chceme jim poskytnout nějaké odborné zázemí a případně mentoring s odborníky. Naším cílem ale není, abychom vytvořili zastupitelstva složená jen z mladých lidí, protože každá generace nějakým způsobem může obohatit druhou generaci. Zkrátka ale mladí jsou v současné době v zastupitelstvech velmi podreprezentováni a my chceme, aby se to změnilo.

Lidovky.cz: Jaké je věkové rozpětí kandidátů, kteří se vám přihlásili na workshop?

Jsou to kandidáti od 18 do 30 let, ale nejvíce opravdu kolem 25 let.

Aby se nerozhodovalo o nich bez nich

Účastník workshopu Kandiduju.cz: Pavel Raus Dvaadvacetiletý student Právnické fakulty UK, kandiduje v Ostrově na Karlovarsku za místní sdružení Ostrováci.cz. „Rád bych přispěl ke zatraktivnění města pro mladé lidi, kteří ho nyní po dostudování ve velkém opouštějí. V našem relativně malém městě bychom se také měli snažit táhnout za jeden provaz, a ne se snižovat k osobním útokům a k přejímání politické (ne)kultury typické pro naši celostátní politiku.“

Lidovky.cz: Proč by se podle vás mladí měli zapojit právě do komunální politiky, co jí můžou přinést?

Je to právě ta nejlepší příležitost, protože v komunální politice se rozhoduje o věcech, které se jich bezprostředně dotýkají, rozhoduje se o tom, jestli se zasadí stromy, založí park, postaví lavičky, a podobně, což ovlivní jejich budoucí život v obci nebo městě. Každý člověk k tomu má co říci, tedy i mladí a jestli nechtějí, aby se rozhodovalo o nich bez nich, tak by měli jít aspoň volit.

Lidovky.cz: Jaký máte názor na současnou politiku a na to, jaká panuje ve společnosti nálada?

Podle mě se z politiky vytratila jakákoliv věcná, racionální diskuze, protože dnes už o některých tématech není možno diskutovat bez toho, aby jedna strana obviňovala druhou nebo nějakým způsobem nálepkovala. Když už se nějaká diskuze vede, převládají v ní podle mě lži. Nálada je podle mě obecně negativní a je to veliká škoda, že se zanevírá na politiku. To je podle mě špatně, protože politika je potřebná. Vždycky bychom podle mě měli skončit u toho, že jedině politika nás učí, jak spolu komunikovat a je to způsob, jak společně překlenout rozdíly a hledat kompromisy.



Účastník workshopu Kandiduju.cz: Giancarlo lamberti Kandiduje za TOP 09 na Praze 1, je mu 21 let a studuje Vysokou školu obchodní obor Služby letecké dopravy. „Naše generace budou tvořit většinu občanů této země a jaké si to uděláme, takové to budeme mít.“ Mluví 5 jazyky a hraje na 6 hudebních nástrojů, což vnímá jako svou silnou stránku v oblasti kultury. „Nelíbí se mi vlna dezinoformací a úroveň politické korektnosti.“



Lidovky.cz: Myslíte si, že lidé dostatečně vnímají důležitost komunálních voleb?

Podle mého názoru můžou být komunální volby atraktivnější v tom, že voliči na kandidátkách vidí své sousedy a známé. A taky se řeší problémy, které občany přímo pálí. Nemyslím si, že komunální volby nejsou atraktivní, ale také je to různé místo od místa. Pokud je třeba na malé obci jen jedna kandidátka, tak proč chodit volit, to si říká spousta lidí.

Lidovky.cz: Je něco, co se vám na komunálních volbách nelíbí?

Výtku, kterou mám, je k volebnímu systému, který je velmi nesrozumitelný. Tento systém se mi vůbec nelíbí a byl bych pro jeho náhradu. Mnoho především mladých voličů totiž špatně chápe jeho složitost a může nakonec volit i jinak, než chce

Lidovky.cz: Sám kandidujete, kde konkrétně? Co vás k takovému kroku vedlo?

V takové krásné vsi Klapý na Litoměřicku, máme asi 470 obyvatel, opravdu krásná vesnice pod zříceninou hradu Hazmburk. Člověk na obci vždy vidí něco, co se mu nelíbí a chtěl by to změnit. Třeba u nás v obci ani není vybudována kanalizace. Myslím si, že když člověk má nějaké výtky, tak by měl kandidovat a ne jen remcat v hospodě u piva.

Lidovky.cz: Jaké jsou tedy vaše konkrétní vize a cíle?

Chceme začít s vybudováním kanalizace, pak se snažit vyvíjet tlak na ČEZ, aby položila elektrické vedení do země. Pak se může začít s takovými populárními kroky, jako je vybudování chodníků, laviček a podobně. Pak mě také velice zaujal nový systém třídění odpadu MESOH (Motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství - pozn. red.). Jde o to, že lidé třídí odpad přímo u sebe doma a obec pak odpad sváží. Každá rodina má svůj čárový kód a podle toho, kolik rodina vytřídí, má nastavené komunální poplatky za svoz. Je to velmi motivační, třeba u naší vesnice je to tak, že v současné době vychází objem směsného odpadu za osobu na 450 kilogramů za rok, po zavedení systému by to mohlo být 140 kilogramů na osobu za rok, díky tomu pak i obec ušetří. Jsou to takové drobnější nápady, které si myslím, že můžou pomoci.