Extra mladých řidičů už je v Česku 14 tisíc. Zájem překvapil, říká ministr dopravy Kupka

Rozhovor

Nesmí sednout za volant bez dozoru, do dovršení plnoletosti nemohou pomyslet ani na výjezd do zahraničí. Zdánlivá omezení ale neodradila mladé Čechy, kteří se rozhodli pořídit si nový typ řidičského průkazu: od ledna smí šoférovat auto o rok dříve, už od 17 let.