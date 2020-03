Mladí řidiči uspořádali nelegální závody v centru Prahy. Při nedodržování předpisů se natáčeli na Instagram

Praha Skupina tří mladých řidičů jezdí centrem Prahy v rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu. Závodí mezi sebou, a u nedodržování předpisů, jako je jízda na červenou, nebezpečné předjíždění či zmíněné překračování rychlosti, se natáčí na sociální sítě. Jako svou trať si vybrali například Sokolskou ulici z centra Prahy přes Nuselský most. Informoval o tom deník Blesk.

„V tuto chvíli se zabýváme záběry, které kolují na sociálních sítích a na internetu, zjišťujeme totožnost řidičů a veškeré okolnosti,“ sdělila k celé věci serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Mladí ,,závodníci“ podle deníku Blesk využívají noční pražské ulice k porušování předpisů. Přes Sokolskou ulici se řítili rychlostí až 180 kilometrů za hodinu. V místech, kde je maximální povolená rychlost 70 km/h, se proháněli rychlostí až 240 km/h. Jeden z nich projel červenou na semaforu i křižovatky na Václavském náměstí. Při tom všem se svou jízdou chlubili na sociální síti Instagram do tzv. stories.



Jednomu z nich má patřit auto Audi S5 s 4,2 litrovým motorem, dalšímu sériová Octavie RS a třetí pak jezdí ve sportovní verzi Volkswagenu Golf. Jako svou trať si vybrali rovinku od Václavského náměstí přes Nuselský most až na ulici 5. května, která se následně mění v Dálnici D1. Jezdí ale i v opačném směru.



„Jsou to v podstatě ilegální závody. To, co tam předváděli, je velice nebezpečné. Že někdo jezdí nepředpisově a myslí si, že tím dává najevo svoje závodnické umění, tak je na hlubokém omylu. Umět jezdit se rovná tomu, že se s vámi lidi nebojí jezdit a že neohrožujete okolí a že umíte technicky ovládat automobil,“ uvedl pro Blesk dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Posudek duševní způsobilosti řidičů

„Tohleto, co hoši předvedli, se jeví jako dost hloupé. Tady si myslím, že je důležité, aby se ti řidiči dohledali a určilo se, kdo seděl za volantem, a prokázat jim to překračování povolené rychlosti. Tam je pak jasné, že to bude na vyslovení zákazu řízení. Dobré by pak bylo, kdyby byl posouzen zdravotní stav z hlediska duševní způsobilosti k řízení motorového vozidla,“ sdělil dopravní expert.

Řidiče by měl podle Budského vyšetřit dopravní psycholog. „Tady je jasné, že je ten člověk duševně nevyzrálý a za volant určitě nepatří. Určitě ne v tomto věku,“ řekl.

Budský rovněž sdělil, že by se řidičům měl dát na nějaký rok odklad a po několika letech by se mělo provést přezkoušení. Pak se případně rozhodne o tom, jestli se bude řidičský průkaz vracet. Řidičům za takové jednání nehrozí vězení. „Na vyslovení zákazu řízení to ale je. To bude daleko účinnější,“ myslí si dopravní expert.