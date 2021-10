Mladí volili i nás, nejen Piráty. ANO už Prahu neobsadí, usuzuje Benda. O možné vládní koalici má jasno

Lidovky.cz: V Praze zatím koalici Spolu vychází okolo 40 procent, to je asi slušné číslo...

Zatím je sečtených jen pár okrsků. Měl jsem ale z Prahy neuvěřitelně dobrý pocit. Z chození po ulicích, z toho, jak vás lidé zdraví, z toho jakým způsobem reagují. Myslím, že v Praze bude náš výsledek mimořádně dobrý.

Lidovky.cz: Takže situace z posledních voleb, kdy hnutí ANO Prahu ovládlo, se opakovat nebude?

Ano, tehdy ještě vyhráli, ale jen relativně těsně přes samotnou ODS. Ukazuje se, že se ten trend otočil.

Lidovky.cz: Volební účast v Praze přesahuje 65 procent, to by vám mělo nahrát. Vidíte to tak?

Nejsem si jistý, to uvidíme na konci. Nicméně jak jsem tak poslouchal své děti, tak mladá generace vyrazila k volbám a překvapivě ne nevýznamná část volila Spolu. Zdaleka to nebylo tak, že by volili jen Piráty.

Lidovky.cz: Máte pocit, že „vaši Pražané vám rozumějí“ a budou vás opět hojně kroužkovat?

Vůbec nevím, jak letos budou kroužky fungovat. Spíše bych řekl, že ne. Protože pokud dostaneme třeba 35 procent hlasů, bude pro skákání na kandidátce potřeba obrovské množství hlasů. (kandidát potřebuje získat v preferenčních hlasech ekvivalent alespoň 5 procent celkového výsledku strany v kraji - pozn.red.). Potřeba by byly desítky tisíc kroužků, ale rozhodne jeho veličenstvo volič. Jestliže jsem býval při příchodu do štábu v minulých volbách klidný, jelikož počet preferenčních hlasů pro mě bylo příjemné překvapení, tak letos jsem trochu nervózní. Mohl bych totiž překvapit nepříjemně.

Lidovky.cz: Jaký bude „jízdní řád“ koalice pár dnů po volbách?

Zas tak hektické to nebude. Zatím není jasné, kdy bude moci povolební vyjednávání začít pan prezident. Je zcela evidentní, že sněmovna se bude ustavovat až začátkem listopadu. Pokud bude schopná naše koalice sestavit většinu, začneme se bavit o tom, na základě jakých cílů vyjednávat a jak to udělat, abychom měli svého premiéra. To už může být složitější.

Lidovky.cz: Jaká je vámi preferovaná varianta vyjednávání?

Stejná, jakou jsme avizovali před volbami. Pokud budeme mít alespoň 101 mandátů v kombinaci s koalicí PirStan, budeme chtít vládu složit s nimi. Na tom se nic nemění.

Lidovky.cz: Priorita mít Petra Fialu za premiéra platí?

To je naprosto jasná priorita. Vzhledem k tomu, že volby vyhraje, je to myslím legitimní.