VIDEO: Mladíci vypustili v pražském metru hasicí přístroj, případ řeší policie

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  21:19aktualizováno  21:19
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Skupina mladíků vypustila uvnitř soupravy pražského metra hasicí přístroj. Video, na kterém se incidentem baví, se následně rozšířilo na sociálních sítích. Policisté začali případ prověřovat z vlastní iniciativy a zjišťují, kde a kdy se odehrál.

Na záběrech je vidět několik mladíků s jízdními koly ve vagónu metra. Jeden z nich namíří hasicí přístroj do prostoru soupravy a vypustí jeho obsah. Vůz během několika okamžiků zahalí hustý bílý oblak, zatímco ostatní mladíci situaci sledují a smějí se.

Policie video zachytila v mediálním prostoru a začala se jím zabývat. „V současné době policisté z oddělení Metro šetří, kde se tento incident odehrál, kdy a také k jakému protiprávnímu jednání došlo,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Zatím není jasné, kdy záznam vznikl, ani ve které soupravě byl natočen. Policisté rovněž prověřují okolnosti události a možné právní posouzení jednání mladíků.

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