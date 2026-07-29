VIDEO: Mladíci vypustili v pražském metru hasicí přístroj, případ řeší policie

Na záběrech je vidět několik mladíků s jízdními koly ve vagónu metra. Jeden z nich namíří hasicí přístroj do prostoru soupravy a vypustí jeho obsah. Vůz během několika okamžiků zahalí hustý bílý oblak, zatímco ostatní mladíci situaci sledují a smějí se.
Policie video zachytila v mediálním prostoru a začala se jím zabývat. „V současné době policisté z oddělení Metro šetří, kde se tento incident odehrál, kdy a také k jakému protiprávnímu jednání došlo,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Zatím není jasné, kdy záznam vznikl, ani ve které soupravě byl natočen. Policisté rovněž prověřují okolnosti události a možné právní posouzení jednání mladíků.